Быть сильно худой - опасно: гинеколог перечислила возможные "болячки"
Стремление к идеальному весу часто приводит к ряду женских болезней, возникающих на фоне чрезмерного похудения.
О возможных рисках для здоровья в Instagram рассказала гинеколог Лилия Левенец.
Нарушение менструального цикла и бесплодие
Дело в том, что половые гормоны синтезируются и накапливаются с участием именно жировой ткани.
А у слишком худых женщин жировая прослойка может отсутствовать или почти отсутствовать.
Страдают волосы, кожа, ногти
Эти процессы происходят из-за дефицита нутриентов и жира. Может возникать остеопороз и остеопения - снижение плотности костей, вплоть до их медленного разрушения.
Это происходит вследствие дефицита кальция, витамина D и гормонов, отвечающих за накопление этих веществ в костях.
Хроническая усталость
Сильная худоба приводит к синдрому хронической усталости и недостаточному синтезу гормонов стресса и адаптации, поэтому у слишком худых женщин бывает снижение иммунитета и частые простудные заболевания.
Раньше мы писали, как кофе на самом деле влияет на женский организм.
Также читайте, что гинеколог назвала распространенные состояния, угрожающие женщинам.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.