Бурлящий котел: экстрасенс поведал о будущем Зеленского

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Экстрасенс рассказал о вероятности импичмента Зеленскому и будущей карьере президента Украины

Владимир Зеленский на посту президента Украины будет вести дипломатическую политику, импичмент ему не грозит, он сможет договориться со многими политиками и мировыми лидерами. Об этом рассказал известный экстрасенс, мастер таро и бацзы, писатель Алексей Гришин, рассказывая о феномене успеха Зеленского.

По словам таролога, Зеленский будет приковывать к себе внимание как на внутренней, так и на международной арене.

"Инский Огонь (в системе предсказания бацзы) всегда притягивает к себе внимание… Мы всегда смотрим на свечу завороженно. В его карте очень много воды, много огня, он бурлящий котел - яркий, харизматичный. Большое количество воды свидетельствует о хороших аналитических способностях", - говорит таролог.

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Так как Зеленский родился в сезон Земли, образ его будет достаточно дипломатичным.

"Он будет тонко и умело действовать в плане построения отношений. Его политические действия будут максимально аккуратны, они будут яркие, неожиданные, но правильные. Будет некая доля самовыражения, но при этом она будет носить абсолютно земной, рациональный контекст", - уверен экстрасенс.

Также экстрасенс отмечает, что импичмент президенту объявлен не будет, если он и покинет высокий пост - то только по своему собственному желанию.

"Он всегда сможет договориться. Он знает, когда можно идти на уступки, а когда - ни за какие деньги", - сказал специалист.

В отношениях Украины и России особо ничего не поменяется, но наступит "меланхоличная оттепель".

"Далеко не все многоточия превратятся в точки", - резюмировал Гришин.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский работает по 14 часов в день, но зарабатывает за 1 час очень мало денег.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, что ест, пьет и готовит Владимир Зеленский, а также расписали рецепты его любимого блюда.