Вируючий казан: екстрасенс повідав про майбутнє Зеленського

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Екстрасенс розповів про ймовірність імпічменту Зеленському і майбутню кар'єру президента України

Володимир Зеленський на посту президента України буде вести дипломатичну політику, імпічмент йому не загрожує, він зможе домовитися з багатьма політиками та світовими лідерами. Про це розповів відомий екстрасенс, майстер таро і бацзи, письменник Олексій Грішин, розповідаючи про феномен успіху Зеленського.

За словами таролога, Зеленський буде приковувати до себе увагу як на внутрішній, так і на міжнародній арені.

"Інський Вогонь (у системі передбачення бацзи) завжди притягує до себе увагу... Ми завжди дивимося на свічку заворожено. В його карті дуже багато води, багато вогню, він вируючий казан - яскравий, харизматичний. Велика кількість води свідчить про хороші аналітичні здібності", - говорить таролог.

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Так як Зеленський народився в сезон Землі, образ його буде досить дипломатичним.

"Він буде тонко і вміло діяти в плані побудови відносин. Його політичні дії будуть максимально обережними, вони будуть яскраві, несподівані, але правильні. Буде якась частка самовираження, але при цьому воно буде носити абсолютно земний, раціональний контекст", - упевнений екстрасенс.

Також екстрасенс зазначає, що імпічмент президенту оголошений не буде, якщо він покине високий пост - то лише за власним бажанням.

"Він завжди зможе домовитися. Він знає, коли можна йти на поступки, а коли - ні за які гроші", - сказав фахівець.

У відносинах України і Росії особливо нічого не зміниться, але настане "меланхолійна відлига".

"Далеко не всі трикрапки перетворяться в крапки", - резюмував Грішин.

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський працює по 14 годин в день, але заробляє за 1 годину дуже мало грошей.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, що їсть, п'є і готує Володимир Зеленський, а також розписали рецепти його улюбленої страви.