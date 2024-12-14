Бургунді в тренді: блогерка показала, як стилізувати светр наймоднішого відтінку (відео)

Дівчина стала популярною в мережі завдяки тому, що знімає ролики, де показує, як поєднувати базові речі та при цьому виглядати стильно.

Як відомо, одним із трендів 2024 року є колір бургунді. Взимку 2025 року він, на думку стилістів, також буде на піку популярності. Блогерка взяла светр такого відтінку та показала, з якими речами його можна носити.

Для першого луку вона вибрала звичайну чорну сукню. Таку трикотажну сукню можна знайти в гардеробі практично кожної дівчини. Воно може бути як у довжині міні, так і міді чи максі.

Скриншот

Її вона доповнила тонким ременем на поясі, а зверху надягла светр, краї якого заправила до пояса. Свій образ вона доповнила високими чоботами на плоскому ходу та невеликою сумкою.

Скриншот

Для другого луку блогерка обрала базові легінси та топ чорного кольору - можна, наприклад, одягти термобілизну, щоб було ще тепліше у морози. Зверху вона доповнила образ светром у відтінку бургунді, який вона частково заправила у легінси.

Скриншот

Завершити образ блогерка вирішила високими шкіряними чоботами на плоскому ходу і коричневою сумкою.

Третій образ вона вирішила скласти з білими штанями широкого крою. Зверху вона одягла трендовий светр бордового відтінку та доповнила образ стильними кедами та невеликою сумкою із замші.

Скриншот

З чим ще носити трендовий светр у відтінку бургунді

З джинсами

Для повсякденного стилю: светр бургунді ідеально підходить до джинсів різних фасонів: від прямих до звужених. Для завершення образу можна вибрати шкіряну сумку або чоботи у нейтральних відтінках (чорний, коричневий).

Зі шкіряною спідницею або брюками

Светр у відтінку бургунді відмінно виглядає зі шкіряною спідницею або брюками. Можна вибрати спідницю плісе, що додасть образу динаміки, або класичні штани, які створять стильний та елегантний вигляд.

Зі спідницею в клітинку

Класична клітинка у поєднанні зі светром винного відтінку створить цікавий та модний лук. У цьому випадку підійдуть спідниці середньої довжини, так і мініверсії.

З пальтом

Щоб підкреслити стиль та зігрітися взимку, поєднуйте светр бургунді з класичним пальтом у нейтральних кольорах: бежевому, чорному чи сірому. Можна додати шарф, що підходить до пальта, та черевики на підборах.

З великими аксесуарами

Щоб завершити образ, використовуйте великі аксесуари: каблучки, сережки, брошки, сумки в стилі "міні" або об'ємні шарфи. Головне - не перевантажити образ надто багато акцентів.