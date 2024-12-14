Бургунди в тренде: блогерша показала, как стилизовать свитер самого модного оттенка (видео)

Девушка стала популярной в сети благодаря тому, что снимает ролики, в которых показывает, как сочетать базовые вещи и при этом выглядеть стильно.

Как известно, одним из трендов 2024 года является цвет бургунди. Зимой 2025 года он, по мнению стилистов, тоже будет на пике популярности. Блогерша взяла свитер такого оттенка и показала, с какими вещами его можно носить.

Для первого лука она выбрала обыкновенное черное платье. Такой трикотажное платье можно найти в гардеробе практически каждой девушки. Оно может быть как в длине мини, так и миди или макси.

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Его она дополнила тонким ремнем на поясе, а сверху надела свитер, края которого заправила в пояс. Свой образ она дополнила высокими сапогами на плоском ходу и небольшой сумкой.

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Для второго лука блогерша выбрала базовые легинсы и топ черного цвета - можно, например, надеть термобелье, чтобы было еще теплее в морозы. Сверху она дополнила образ свитером в оттенке бургунди, который она частично заправила в легинсы.

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Завершить образ блогерша решила высокими кожаными сапогами на плоском ходу и коричневой сумкой.

Третий образ она решила составить с белыми брюками широкого кроя. Сверху она надела трендовый свитер бордового оттенка и дополнила образ стильными кедами и небольшой сумкой из замши.

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С чем еще носить трендовый свитер в оттенке бургунди

С джинсами

Для повседневного стиля: свитер бургунди идеально подходит к джинсам разных фасонов: от прямых до зауженных. Для завершения образа можно выбрать кожаную сумку или сапоги в нейтральных оттенках (черный, коричневый).

С кожаной юбкой или брюками

Свитер в оттенке бургунди отлично смотрится с кожаной юбкой или брюками. Можно выбрать юбку плиссе, что добавит образу динамики, или классические брюки, которые создадут стильный и элегантный вид.

С юбкой в клетку

Классическая клетка в сочетании со свитером винного оттенка создаст интересный и модный лук. В этом случае подойдут как юбки средней длины, так и мини-версии.

С пальто

Чтобы подчеркнуть стиль и согреться зимой, сочетайте свитер бургунди с классическим пальто в нейтральных цветах: бежевом, черном или сером. Можно добавить шарф, подходящий к пальто, и ботинки на каблуке.

С крупными аксессуарами

Чтобы завершить образ, используйте крупные аксессуары: кольца, серьги, броши, сумки в стиле "мини" или объемные шарфы. Главное - не перегрузить образ слишком многими акцентами.