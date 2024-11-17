Бургунді - головний колір осені та зими 2024-2025: як його носять українські зірки

Насичений бордовий відтінок зараз знаходиться на піку популярності і вже названий одним із трендових на осінь-зиму 2024-2025. Найпопулярніші поєднання цього кольору з бежевим (молочним), сірим, хакі, синім, коричневим, світло-рожевим та блакитним.

Катя Осадча

Ведуча стежить за модними трендами, має свій стиль та часто публікує на сторінці у соцмережі Instagram фото у модних луках. Вона ділиться зі своїми підписниками світлинами як у повсякденних образах, і з різних заходів.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

До речі, якщо для зйомок у соціальних проектах Осадча вибирає стримані брючні костюми, то в будні телеведуча віддає перевагу зручним лукам з джинсами і короткими куртками.

Ведуча (фото: instagram.com/kosadcha)

Днями вона продемонструвала кілька total look у трендовому відтінку бургунді. Спочатку вона приміряла образ зі спідницею міні та приталеним жакетом, який доповнила класичними чорними чоботями.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Другий образ із піджаком вона доповнила широкими брюками. Вийшов стильний лук для ділових зустрічей та переговорів.

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна може похвалитися ідеальною фігурою у 45 років. Часто її образи акцентують на цьому увагу.

Для осіннього луку вона обрала найстильніше поєднання - бургунді та сірий. Вона одягла тонкий гольф-водолазку сірого відтінку, шкіряні штани та довгий плащ бордового відтінку. Свій образ вона доповнила брендовим взуттям.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Анастасія Цимбалару

Українська актриса театру та кіно Анастасія Цимбалару, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", також стежить за модними трендами. У її гардеробі є кілька образів у відтінку бургунді.

Днями артистка продемонструвала лук, в якому зібрала всі тренди осені 2024 року - бордовий колір та шкіряні речі. Сукню в довжині міді вона доповнила піджаком та елегантними туфлями-човниками.

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Для іншого заходу вона також обрала костюм у кольорі бургунді, але цього разу із вельвету та з короткою спідницею міні. Його вона розбавила чорною блузою.

Другий образ актриси (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)