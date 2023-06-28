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"Було відчуття, що можемо не зустрітися". Зеленська розповіла, як переживала розлуку з чоловіком на початку війни

Зеленська розповіла про найбільш хвилюючі події під час війни (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Перша леді Олена Зеленська розповіла про дві важливі для неї події після повномасштабного вторгнення росіян, які її зворушили та залишили слід у душі.

Історією з особистого життя вона поділилася в інтерв'ю РБК-Україна.

Зустріч із чоловіком після розлуки

Дружина президента України згадала, як хвилювалася перед зустріччю з чоловіком, доки він залишався у Києві, а вона з дітьми тимчасово виїхала.

"Я пам'ятаю, що не знала, чого очікувати, і хвилювалася перед зустріччю з чоловіком, після першого періоду, коли ми розлучилися, на місяць чи півтора, коли я мала виїхати з Києва, а він залишався тут. Коли я поверталася, чесно кажучи я хвилювалася", - зізналася вона.

За словами першої леді, по телевізору вона бачила, як "чоловік обростає бородою".

"На щастя, нічого екстремального не сталося, але в мене спочатку було відчуття, що є можливість, що ми можемо взагалі не зустрітися. Завжди є така ймовірність під час війни. І, нарешті, ми зустрілися", - поділилася спогадами Зеленська.

"Був такий момент - не скажу, що він був надто емоційний. У нас у сім'ї немає емоційних сцен, сліз чи чогось такого надмірного. Але я справді відчувала хвилювання", - додала Олена.

Виступ у конгресі США

Також дружина глави України згадала, як вона виступала у Конгресі США та вперше говорила про зброю.

"Це дійсно було настільки відповідально, що я дуже хвилювалася. Це не властиво мені, не властиво взагалі для ролі першої леді. Я розуміла, що якщо мене запросили до Конгресу, вони дають мені карт-бланш. Але я мала потрапити в серце цих людей. І дуже сподіваюся, що так і сталося", - розповіла вона.

За словами Зеленської, було дуже нелегко, оскільки вона говорила "про складні речі".

"І я наводила такі приклади, які мене особисто стосувалися. Зокрема, про дівчинку Лізу з Вінниці, яка загинула, яку я особисто знала. І ця емоційна напруга дала мені справді в якийсь момент сльози на очах. Я вгамувала свій стан, але це було чутливим, складно було", - резюмувала Олена.

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