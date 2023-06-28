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"Было чувство, что можем не встретиться". Зеленская рассказала, как переживала разлуку с мужем в начале войны

Зеленская рассказала о самых волнующих событиях во время войны (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Первая леди Елена Зеленская рассказала о двух очень важных для нее событиях после полномасштабного вторжения россиян, которые ее растрогали и оставили след в душе.

Историей из личной жизни она поделилась в интервью РБК-Украина.

Встреча с мужем после разлуки

Жена президента Украины вспомнила, как волновалась перед встречей с мужем, пока он оставался в Киеве, а она с детьми временно уехали.

"Я помню, что не знала, чего ожидать, и волновалась перед встречей с мужем, после первого периода, когда мы расстались, на месяц или полтора, когда я должна была уехать из Киева, а он оставался здесь. Когда я возвращалась, честно говоря, я волновалась", - призналась она.

По словам первой леди, по телевизору она видела, как "муж обрастает бородой".

"К счастью, ничего экстремального не произошло, но у меня в первое время было ощущение, что есть возможность, что мы можем вообще не встретиться. Всегда есть такая вероятность во время войны. И, наконец, мы встретились", - поделилась воспоминаниями Зеленская.

"Был такой момент - не скажу, что он был слишком эмоционален. У нас в семье нет эмоциональных сцен, слез или чего-то такого чрезмерного. Но я действительно ощущала волнение", - добавила Елена.

Выступление в конгрессе США

Также жена главы Украины вспомнила, как она выступала в Конгрессе США и впервые говорила об оружии.

"Это действительно было настолько ответственно, что я очень волновалась. Это не свойственно мне, не свойственно вообще для роли первой леди. Я понимала, что если меня пригласили в Конгресс, они дают мне карт-бланш. Но я должна была попасть в сердце этих людей. И очень надеюсь, что так и вышло", - рассказала она.

По словам Зеленской, было очень нелегко, так как она говорила "о сложных вещах".

"И я приводила такие примеры, которые меня лично касались. В частности, о девочке Лизе из Винницы, которая погибла, которую я лично знала. И это эмоциональное напряжение дало мне действительно в какой-то момент слезы на глазах. Я уняла свое состояние, но это было чувствительно, сложно было", - резюмировала Елена.

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