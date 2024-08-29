UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Було комфортно". Слава Дьомін вперше розповів про стосунки з Ксенією Мішиною

Слава Дьомін і Ксенія Мішина (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український ведучий Слава Дьомін розповів всю правду про стосунки з акторкою Ксенією Мішиною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для YouTube-каналу Слава+.

Протягом деякого часу актриса часто з'являлася у соцмережах шоумена, що спричинило у мережі чутки про те, що їх пов'язує дещо більше, ніж просто дружба.

Тепер Дьомін зізнався, що Мішина дійсно йому подобалася: вони проводили час разом і навіть познайомили своїх синів. Однак їхні стосунки так і не переросли в щось серйозне.

Ведучий вважає за краще не розкривати конкретну причину, наголосивши, що це стосується тільки удвох, і без згоди Ксенії він не може ділитися деталями їхніх взаємин.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Так, справді, Ксенія Мішина мені дуже подобалася як дівчина. Так, справді, я хотів з нею серйозних стосунків. Ми гуляли разом, наші сини знайомі. Вони між собою, і я з Платоном знайомий, і Влад з Ксенією. Було комфортно, але стосунки не склалися. Це, напевно, все, що я можу сказати. Все ж таки це стосується не лише мене, а й Ксенії. Якщо вона захоче, то може теж щось про це розповісти", - поділився він.

Нині знаменитості майже не з'являються разом. Як зазначив шоумен, вони тепер рідко бачаться і більше не проводять час разом, як це було раніше.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Ксенія МішинаСлава ДьомінЗірки шоу-бізнесуСтосунки