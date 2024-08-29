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"Было комфортно". Слава Демин впервые рассказал об отношениях с Ксенией Мишиной

Слава Демин и Ксения Мишина (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский ведущий Слава Демин рассказал всю правду об отношениях с актрисой Ксенией Мишиной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для YouTube-канала Слава+.

В течение некоторого времени актриса часто появлялась в соцсетях шоумена, что вызвало в сети слухи о том, что их связывает нечто большее, чем просто дружба.

Теперь Демин признался, что Мишина действительно ему нравилась: они проводили время вместе и даже познакомили своих сыновей. Однако их отношения так и не переросли во что-то серьезное.

Ведущий предпочитает не раскрывать конкретную причину, подчеркнув, что это касается только вдвоем, и без согласия Ксении он не может делиться деталями их взаимоотношений.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Да, действительно, Ксения Мишина мне очень нравилась как девушка. Да, действительно, я хотел с ней серьезных отношений. Мы гуляли вместе, наши сыновья знакомы. Они между собой, и я с Платоном знаком, и Влад с Ксенией. Было комфортно, но отношения не сложились. Это, наверное, все, что я могу сказать. Все же это касается не только меня, но и Ксении.

Сегодня знаменитости почти не появляются вместе. Как отметил шоумен, они теперь редко видятся и больше не проводят время вместе, как это было раньше.

 

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