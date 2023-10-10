"Була в жахливому стані": снайперка Євгенія Емеральд зізналась, коли пішла від чоловіка

Українська снайперка Євгенія Емеральд, яка оголосила про розлучення з чоловіком-військовим , розповіла, що розрив стосунків стався значно раніше.

Коли снайперка розійшлась з чоловіком

Євгенія подякувала шанувальницям за підтримку та зізналась, що стосунки завершилися значно раніше - ще влітку.

"У мене все добре. Я пішла не вчора, а 4 місяці тому. Коли влітку я не виходила в сторі й говорила, що не сплю через дитину, насправді я була в жахливому просто стані й мені знадобився час, щоб повернути собі себе. Наразі я повна сил і енергії, щоб жити й радіти", - розповіла вона.

Євгенія Емеральд розповіла про розлучення з чоловіком (скриншот: instagram.com/emerald.evgeniya)

Зокрема на розлучення вона натякала у дописі, який виклала ще у серпні. Тоді вона написала ці слова під ефектними фото

"Багато-багато місяців тому я всередині померла. Але сьогодні я відродилася і згадала хто я є. Нескорена і незламна", - написала під фото вона.

Чи готова снайперка до нових стосунків

Емеральд також відповіла чоловікам, які вже залицяються до неї та кличуть на побачення. Вона заявила, що може бути готовою до зустрічей лиш після офіційного розлучення.

"Дорогі кавалери, не треба мене звати заміж і на каву. Хоч я і шуткувала про гульки, але це лише гумор і сарказм. Наразі в мене маленька дитинка на руках і мені не до цього всього. Кожна жінка зрозуміє. Як тільки я отримаю офіційне розлучення, можливо я буду готова до побачень. Наразі ні", - написала снайперка.

Окрім того, вона закликала жінок вчитися на її прикладі. За її словами, будь-який біль минає, потрібно себе любити і не чекати, що люди зміняться.

Євгенія Емеральд розповіла про розлучення з чоловіком (скриншот: instagram.com/emerald.evgeniya)

Додамо, що у вересні 2023 року Євгенія Емеральд видалила з соціальних мереж світлини з чоловіком та натякнула на розлучення.

Євгенія Емеральд та військовий Євген Стипанюк у квітні стали батьками доньки Афіни.