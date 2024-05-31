Була віддана своїй роботі: на Донеччині трагічно загинула журналістка Анастасія Волкова

У Слов'янську Донецької області трагічно загинула військова кореспондентка українського іномовлення FREEДОМ 31-річна Анастасія Волкова. Дівчина працювала в найгарячіших точках.
РБК-Україна повідомляє про всі обставини трагічної загибелі журналістки та що відомо про її життя.
Анастасія була дуже відданою роботі і не збиралася переїжджати в більш безпечне місце.
За попередніми даними, дівчина перебувала на пішохідному переході в центрі міста, коли на проїжджій частині сталося зіткнення двох автомобілів: синього мікроавтобуса та зеленого ВАЗу.
"Удар був такої сили, що машину відкинуло на Анастасію. Водій ВАЗ загинув на місці", - ідеться у повідомленні.
Зазначають, що останні кілька тижнів перед загибеллю Настя перебувала у лікарні - боролася із хворобою, яка вразила її легені.
Анастасія Волкова народилась у 1993 році у місті Щастя Луганської області. Вона закінчила факультет журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Вже з 2018 року працювала військовою кореспонденткою каналів українського державного іномовлення у найгарячіших точках. Дівчина мріяла стати першою українською журналісткою, яка зробить репортаж зі звільненого Луганська.
Також вона була авторкою відео для "Новин Донбасу", готувала відеорепортажі з регіону та прифронтової зони.
У червні 2022 року була нагороджена орденом "За заслуги" III ступеню.
Додамо, що дівчина на своїй сторінці у Facebook активно розповідала про свій стан. Ще нещодавно вона писала, що їй вже краще і вона щодня займається з реабілітологом, робить дихальні вправи та гімнастику.
"Спеціаліст каже, що я охоча до занять учениця, і в мене вийде швидше подолати наслідки ковідної пневмонії з ускладненнями. Взагалі з тим відсотком ураження легень на відновлення може піти пів року. Але я вірю, що зможу відновитися швидше", - писала дівчина.
Раніше ми повідомляли, що на фронті загинув столичний журналіст Андрій Топчій.
Також ми писали, що війна забрала життя українського боксера, який був багаторазовим призером чемпіонатів.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Facebook-сторінка Анастасії Волкової, Telegram-канал Верховної ради України та сайт FREEДОМ.