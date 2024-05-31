Була віддана своїй роботі: на Донеччині трагічно загинула журналістка Анастасія Волкова

Обставини трагічної ДТП

Анастасія була дуже відданою роботі і не збиралася переїжджати в більш безпечне місце.

За попередніми даними, дівчина перебувала на пішохідному переході в центрі міста, коли на проїжджій частині сталося зіткнення двох автомобілів: синього мікроавтобуса та зеленого ВАЗу.

"Удар був такої сили, що машину відкинуло на Анастасію. Водій ВАЗ загинув на місці", - ідеться у повідомленні.

Зазначають, що останні кілька тижнів перед загибеллю Настя перебувала у лікарні - боролася із хворобою, яка вразила її легені.

Анастасія Волкова (фото: uatv.ua)

Що відомо про Анастасію Волкову

Анастасія Волкова народилась у 1993 році у місті Щастя Луганської області. Вона закінчила факультет журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Вже з 2018 року працювала військовою кореспонденткою каналів українського державного іномовлення у найгарячіших точках. Дівчина мріяла стати першою українською журналісткою, яка зробить репортаж зі звільненого Луганська.

Також вона була авторкою відео для "Новин Донбасу", готувала відеорепортажі з регіону та прифронтової зони.

У червні 2022 року була нагороджена орденом "За заслуги" III ступеню.

Анастасія Волкова (фото: facebook.com/Анастасія Волкова)

Додамо, що дівчина на своїй сторінці у Facebook активно розповідала про свій стан. Ще нещодавно вона писала, що їй вже краще і вона щодня займається з реабілітологом, робить дихальні вправи та гімнастику.

"Спеціаліст каже, що я охоча до занять учениця, і в мене вийде швидше подолати наслідки ковідної пневмонії з ускладненнями. Взагалі з тим відсотком ураження легень на відновлення може піти пів року. Але я вірю, що зможу відновитися швидше", - писала дівчина.

Анастасія Волкова (фото: facebook.com/Анастасія Волкова)