Війна забрала життя ще одного українського боксера: був багаторазовим призером чемпіонатів

На війні проти російських окупантів загинув ще один представник боксерської спільноти. 23-річний боксер, кікбоксер та ультрас Динамо, львів'янин Максим Кіт загинув на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Львівської обласної федерації боксу у Facebook . Інформацію також підтвердила також сім'я воїна.

До початку повномасштабного вторгнення Росії до України, Максим Кіт був вихованцем львівської ДЮСШ №7.

Він мав певні досягнення у боксі та кікбоксингу - був багаторазовим призером чемпіонатів Львівської області, призером та фіналістом чемпіонатів України, переможцем міжнародних турнірів.

Тренувався під керівництвом В.Ткаченка та В.Лабика.

Під час війни доєднався до лав 80-ї десантно-штурмової бригади.

"Вічна пам'ять герою. Львівська обласна організація ФБУ висловлює співчуття рідним та близьким Максима", - сказано у повідомлені.

Батьки Максима також підтвердили, що їх син загинув.

На фронті загинув боксер Максим Кіт (фото: facebook.com/LVIVORGFBU)

Навчався у Гімназії "Провесінь" Львівської міської ради. Згодом здобув освіту у Державному навчальному закладі "Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг".

Після завершення навчання працював у будівельній сфері міста Львова. Захоплювався спортом, зокрема, футболом. За словами близьких, був винятково наполегливим, сміливим та цілеспрямованим.

Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації за власним бажанням підписав контракт зі Збройними Силами України. Боронив суверенітет та територіальну цілісність держави на Донеччині у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У Максима Кота залишилися дружина, батьки, сестра, племінники та хрещена донька.

Чин похорону захисника розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Поховають воїна на Личаківському кладовищі 30 травня 2024 року.