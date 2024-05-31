Была предана своей работе: в Донецкой области трагически погибла журналистка Анастасия Волкова

В Славянске Донецкой области трагически погибла военная корреспондентка украинского иновещания FREEДОМ 31-летняя Анастасия Волкова. Девушка работала в самых горячих точках.
РБК-Украина сообщает обо всех обстоятельствах трагической гибели журналистки и что известно о ее жизни.
Анастасия была очень преданна работе и не собиралась переезжать в более безопасное место.
По предварительным данным, девушка находилась на пешеходном переходе в центре города, когда на проезжей части произошло столкновение двух автомобилей: синий микроавтобус и зеленый ВАЗ.
"Удар был такой силы, что машину отбросило на Анастасию. Водитель ВАЗ погиб на месте", - говорится в сообщении.
Отмечают, что последние несколько недель перед гибелью Настя находилась в больнице - боролась с болезнью, поразившей ее легкие.
Анастасия Волкова родилась в 1993 году в городе Счастье Луганской области. Она окончила факультет журналистики Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.
Уже с 2018 года работала военной корреспонденткой каналов украинского государственного иновещания в самых горячих точках. Девушка мечтала стать первой украинской журналисткой, которая сделает репортаж из освобожденного Луганска.
Также она была автором видео для "Новин Донбасу", готовила видеорепортажи из региона и прифронтовой зоны.
В июне 2022 года была награждена орденом "За заслуги" III степени.
Добавим, что девушка на своей странице в Facebook активно рассказывала о своем состоянии. Еще недавно она писала, что ей уже лучше и она ежедневно занимается реабилитологом, делает дыхательные упражнения и гимнастику.
"Специалист говорит, что я охотная к занятиям ученица, и у меня получится поскорее преодолеть последствия ковидной пневмонии с осложнениями. Вообще с тем процентом поражения легких на восстановление может уйти полгода. Но я верю, что смогу восстановиться быстрее", - писала девушка.
Ранее мы сообщали, что на фронте погиб столичный журналист Андрей Топчий.
Также мы писали, что война забрала жизнь украинского боксера, который был многократным призером чемпионатов.
При написании материала использовались следующие источники: Facebook-страница Анастасии Волковой, Telegram-канал Верховной рады Украины и сайт FREEДОМ.