Была предана своей работе: в Донецкой области трагически погибла журналистка Анастасия Волкова

Обстоятельства трагического ДТП

Анастасия была очень преданна работе и не собиралась переезжать в более безопасное место.

По предварительным данным, девушка находилась на пешеходном переходе в центре города, когда на проезжей части произошло столкновение двух автомобилей: синий микроавтобус и зеленый ВАЗ.

"Удар был такой силы, что машину отбросило на Анастасию. Водитель ВАЗ погиб на месте", - говорится в сообщении.

Отмечают, что последние несколько недель перед гибелью Настя находилась в больнице - боролась с болезнью, поразившей ее легкие.

Анастасия Волкова (фото: uatv.ua)

Что известно об Анастасии Волковой

Анастасия Волкова родилась в 1993 году в городе Счастье Луганской области. Она окончила факультет журналистики Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

Уже с 2018 года работала военной корреспонденткой каналов украинского государственного иновещания в самых горячих точках. Девушка мечтала стать первой украинской журналисткой, которая сделает репортаж из освобожденного Луганска.

Также она была автором видео для "Новин Донбасу", готовила видеорепортажи из региона и прифронтовой зоны.

В июне 2022 года была награждена орденом "За заслуги" III степени.

Анастасия Волкова (фото: facebook.com/Анастасия Волкова)

Добавим, что девушка на своей странице в Facebook активно рассказывала о своем состоянии. Еще недавно она писала, что ей уже лучше и она ежедневно занимается реабилитологом, делает дыхательные упражнения и гимнастику.

"Специалист говорит, что я охотная к занятиям ученица, и у меня получится поскорее преодолеть последствия ковидной пневмонии с осложнениями. Вообще с тем процентом поражения легких на восстановление может уйти полгода. Но я верю, что смогу восстановиться быстрее", - писала девушка.

Анастасия Волкова (фото: facebook.com/Анастасия Волкова)