Була вага всього 570 г: у Львові за понад 100 днів врятували передчасно народжену Єву

В якому стані була дитина

За словами медиків, одразу після пологів новонароджену Єву госпіталізували до відділення анестезіології та інтенсивної терапії, там вона провела 50 днів.

Під час виходжування малечі застосовували штучну вентиляцію легень та здійснювали респіраторну підтримку через високопотокові канюлі.

Дівчинці проводили замісну терапію сурфактантом, антибактеріальну терапію та парентеральне харчування.

З перших днів життя Єва отримувала донорське молоко з Банку грудного молока Львівського обласного клінічного перинатального центру.

Коли стан новонародженої стабілізувався, її перевели на другий етап виходжування, там маля провело ще 60 днів.

Медики забезпечували їй респіраторну підтримку, інгаляційну та інфузійну терапію, а також корекцію ретинопатії та курси масажу.

Після всього тривалого періоду дівчинку виписали додому з масою тіла 2500 г та зростом 42 см.

Далі дівчинці потрібно відвідувати відділення медичної реабілітації, там за її здоров’ям будуть спостерігати лікарі-педіатри та суміжні спеціалісти.

У Львові передчасно народилась дівчинка (фото: facebook.com/people/Львівський-обласний-клінічний-перинатальний-центр)