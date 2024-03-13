RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Был вес всего 570 г: во Львове за более чем 100 дней спасли преждевременно рожденную Еву

Во Львове спасли новорожденную девочку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове выходили девочку, родившуюся с весом всего 570 г на 25 неделе беременности. Маленькая девочка находилась в перинатальном центре 110 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Львовского областного клинического перинатального центра.

В каком состоянии был ребенок

По словам медиков, сразу после родов новорожденную Еву госпитализировали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии, там она провела 50 дней.

При выхаживании малыши применяли искусственную вентиляцию легких и осуществляли респираторную поддержку через высокопоточные канюли.

Девочки проводили заместительную терапию сурфактантом, антибактериальную терапию и парентеральное питание.

С первых дней жизни Ева получала донорское молоко из Банка грудного молока Львовского областного клинического перинатального центра.

Когда состояние новорожденной стабилизировалось, ее перевели на второй этап выхаживания, там малыш провел еще 60 дней.

Медики обеспечивали ей респираторную поддержку, ингаляционную и инфузионную терапию, коррекцию ретинопатии и курсы массажа.

После всего продолжительного периода девочку выписали домой с массой тела 2500 г и ростом 42 см.

Дальше девочке нужно посещать отделение медицинской реабилитации, там за ее здоровьем будут наблюдать врачи-педиатры и смежные специалисты.

Во Львове преждевременно родилась девочка (фото: facebook.com/people/Клинический-перинатальный-центр)

Ранее мы сообщали, что в Закарпатье 36-летняя женщина родила восьмого ребенка.

Также мы писали, что во Львове у девочки на языке обнаружили опасную кисту.

Читайте РБК-Украина в Google News
родинародження дитиниРебенок