"Була прикута до ліжка". Донька Кузьми Скрябіна вперше розкрила подробиці смерті бабусі

Восени минулого року не стало мами легендарного музиканта Кузьми Скрябіна - Ольги Кузьменко. Донька виконавця Барбара вперше розповіла про причину смерті бабусі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю дівчини для OBOZ.UA.
Як зізналася єдина спадкоємиця артиста, це болісна тема для її сім’ї.
Бабуся захворіла несподівано і все розвивалося дуже швидко.
"Вона захворіла просто в один момент. І все розвивалося так блискавично, що коли забрала "швидка", виявили вже і сепсис, і ниркову недостатність. Якийсь час була прикута до ліжка…", - поділилася Барбара.
Ольга Кузьменко (фото: YouTube-канал "Говорить Суханов")
"Це дуже болюча для нас тема. Бабуся все своє життя була дуже активною людиною, а втратили ми її практично в один момент", - додала вона.
Нагадаємо, Ольга Михайлівна все життя працювала вчителькою у Новояворівській музичній школі.
Після трагедії із сином вона неодноразово заявляла журналістам, що за музикантом полювали, а його загибель - не нещасний випадок.
Померла мама Кузьми Скрябіна 23 вересня у віці 76 років. Її поховали поряд із сином.
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