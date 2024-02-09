"Була прикута до ліжка". Донька Кузьми Скрябіна вперше розкрила подробиці смерті бабусі

Барбара Кузьменко розкрила деталі смерті бабусі

Як зізналася єдина спадкоємиця артиста, це болісна тема для її сім’ї.

Бабуся захворіла несподівано і все розвивалося дуже швидко.

"Вона захворіла просто в один момент. І все розвивалося так блискавично, що коли забрала "швидка", виявили вже і сепсис, і ниркову недостатність. Якийсь час була прикута до ліжка…", - поділилася Барбара.

Ольга Кузьменко (фото: YouTube-канал "Говорить Суханов")

"Це дуже болюча для нас тема. Бабуся все своє життя була дуже активною людиною, а втратили ми її практично в один момент", - додала вона.

Нагадаємо, Ольга Михайлівна все життя працювала вчителькою у Новояворівській музичній школі.

Після трагедії із сином вона неодноразово заявляла журналістам, що за музикантом полювали, а його загибель - не нещасний випадок.

Померла мама Кузьми Скрябіна 23 вересня у віці 76 років. Її поховали поряд із сином.