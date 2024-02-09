UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Була прикута до ліжка". Донька Кузьми Скрябіна вперше розкрила подробиці смерті бабусі

Мама Кузьми Скрябіна (фото: (фото: facebook.com/skryabinfond)
Автор: Іванна Пашкевич

Восени минулого року не стало мами легендарного музиканта Кузьми Скрябіна - Ольги Кузьменко. Донька виконавця Барбара вперше розповіла про причину смерті бабусі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю дівчини для OBOZ.UA.

Барбара Кузьменко розкрила деталі смерті бабусі

Як зізналася єдина спадкоємиця артиста, це болісна тема для її сім’ї.

Бабуся захворіла несподівано і все розвивалося дуже швидко.

"Вона захворіла просто в один момент. І все розвивалося так блискавично, що коли забрала "швидка", виявили вже і сепсис, і ниркову недостатність. Якийсь час була прикута до ліжка…", - поділилася Барбара.

Ольга Кузьменко (фото: YouTube-канал "Говорить Суханов")

"Це дуже болюча для нас тема. Бабуся все своє життя була дуже активною людиною, а втратили ми її практично в один момент", - додала вона.

Нагадаємо, Ольга Михайлівна все життя працювала вчителькою у Новояворівській музичній школі.

Після трагедії із сином вона неодноразово заявляла журналістам, що за музикантом полювали, а його загибель - не нещасний випадок.

Померла мама Кузьми Скрябіна 23 вересня у віці 76 років. Її поховали поряд із сином.

Раніше ми розповідали, що ЗМІ "поховали" чоловіка Наталки Денисенко, який служить у ЗСУ.

Також Раміна Есхакзай зізналася, скільки коштують її поїздки на Донбас.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій КузьменкоНовини шоу-бізнесу