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"Была прикована к кровати". Дочь Кузьмы Скрябина впервые раскрыла подробности смерти бабушки

Мама Кузьмы Скрябина (фото: (фото: facebook.com/skryabinfond)
Автор: Иванна Пашкевич

Осенью прошлого года не стало мамы легендарного музыканта Кузьмы Скрябина - Ольги Кузьменко. Дочь исполнителя Барбара впервые рассказала о причине смерти бабушки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью девушки для OBOZ.UA.

Барбара Кузьменко раскрыла детали смерти бабушки

Как призналась единственная наследница артиста, это болезненная тема для ее семьи.

Бабушка заболела неожиданно и все развивалось очень быстро.

"Она заболела просто в один момент. И все развивалось так молниеносно, что когда забрала "скорая", обнаружили уже и сепсис, и почечную недостаточность. Какое-то время была прикована к постели...", - поделилась Барбара.

Ольга Кузьменко (фото: YouTube-канал "Говорить Суханов")

 "Это очень болезненная для нас тема. Бабушка всю свою жизнь была очень активным человеком, а потеряли мы ее практически в один момент", - добавила она.

Напомним, Ольга Михайловна всю жизнь работала учительницей в Новояворовской музыкальной школе.

После трагедии с сыном она неоднократно заявляла журналистам, что за музыкантом охотились, а его гибель - не несчастный случай.

Умерла мама Кузьмы Скрябина 23 сентября в возрасте 76 лет. Ее похоронили рядом с сыном.

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Андрей КузьменкоНовости шоу-бизнеса