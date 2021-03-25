Букварь для первоклашек попал в скандал из-за цирка с животными: разрушает психику детей

Речь идет об учебнике "Украинский язык. Букварь" для первоклашек, авторства Воскресенской и Цеповой.

Зоозащитники обратили внимание министерства образования и науки Украины на ситуацию, пожаловавшись на очередной случай "пропаганды негуманного отношения к животным".

"Напоминаем, что цирк с животными разрушает не только жизнь животных, но и психику детей. Такой цирк может привить детям ложное восприятие мира, где человек должен доминировать над животным, а сильный покорять слабого", - говорится в сообщении.

В учебнике для 1 класса популяризуют цирк с животными (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Волонтеры отметили, что дети буквально воспринимают мир и практически не способны к самостоятельной критической оценки примерно до 9 лет, поэтому взаимодействие дрессировщиков и животных в цирке они воспринимают как правильную, ожидаемую и положительную форму поведения.

Школьный учебник для 1 класса возмутил зоозащитников (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Также они напомнили, что недавно в школьных учебниках "Основы жизни" и "Украинский язык" для 8 класса заметили сомнительные материалы, которые, по их мнению, пропагандируют эксплуатацию дельфинов (в контексте дельфинотерапии).

"Мы живем в 21 веке и подобным вещам - не место в нашем обществе и культуре, особенно в учебниках наших детей", - подчеркивают зоозащитники.

Зоозащитники рассказали о пропаганде эксплуатации животных в школьных учебниках (фото: facebook.com/UAnimals.official)