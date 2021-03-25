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Буквар для першачків потрапив у скандал через цирк з тваринами: руйнує психіку дітей

Автор: Володимир Костирін

В українському підручнику для учнів 1 класу угледіли популяризацію цирку з тваринами, що викликало обурення зоозахисників.

Про це 25 березня йдеться в повідомленні громадської організації UAnimals на сторінці Facebook.

Мова йде про підручник "Українська мова. Буквар" для першокласників, авторства Воскресенської та Цепової.

Зоозахисники звернули увагу міністерства освіти і науки України на ситуацію, поскаржившись на черговий випадок "пропаганди негуманного ставлення до тварин".

"Нагадуємо, що цирк із тваринами руйнує не лише життя тварин, а й психіку дітей. Такий цирк може прищепити дітям хибне сприйняття світу, де людина має домінувати над твариною, а сильний підкорювати слабкого", - йдеться в повідомленні.

У підручнику для 1 класу популяризують цирк з тваринами (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Волонтери зауважили, що діти буквально сприймають світ і практично не здатні до самостійної критичної оцінки приблизно до 9 років, тому взаємодію дресирувальників і тварин у цирку вони сприймають як правильну, очікувану і позитивну форму поведінки.

Шкільний підручник для 1 класу обурив зоозахисників (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Також вони нагадали, що нещодавно в шкільних підручниках "Основи життя" та "Українська мова" для 8 класу помітили сумнівні матеріали, які, на їхню думку, пропагують експлуатацію дельфінів (у контексті дельфінотерапії).

"Ми живемо у 21 сторіччі й подібним речам - не місце в нашому суспільстві та культурі, особливо ж у підручниках наших дітей", - наголошують зоозахисники.

Зоозахисники розповіли про пропаганду експлуатації тварин у шкільних підручниках (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Нагадаємо, нещодавно у МОН пояснили "ляпи" в українських підручниках про соду, яка лікує рак і заявили, що не бачать нічого поганого в рекомендації боротися з онкологією за допомогою цього засобу.

Раніше повідомлялося, що в Україні розгорівся скандал через дитячу книжку про кохання двох принцес.

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