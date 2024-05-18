UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Буквально лисієш": Саша Бо показала нову зачіску після слів про проблеми зі здоров'ям

Що сталося з блогеркою Сашею Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Поліна Іваненко

Відома українська блогерка Саша Бо, яка заговорила про проблеми зі здоров'ям, показала нову стрижку. Вона вирішила максимально прибрати довжину волосся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories та допис, якими Бо поділилася в Instagram.

"Вперше такий дивний стан"

Так, напередодні Бо розповідала, що вирушила до перукаря. Вона жалілася на те, що втрачає волосся. 

"Одна справа - відрізати каре, бо душа потребує змін. І зовсім інше - коли тебе проблеми зі здоров'ям, коли буквально лисієш" - писала блогерка.

Stories Саші Бо (скріншоти)

Після цього вона казала, що хоче "взяти паузу", адже не повністю була задоволена новою зачіскою. Втім, нині Бо наважилася показати зміни.

Як виявилося, блогерка дійсно прибрала довжину і тепер носить коротке каре. 

Саша Бо змінила імідж (скріншоти)

"Коли відрізаєш так багато волосся, то здається, ніби позбуваєшся не тільки його. Нова я", - прокоментувала свою зачіску блогерка, але не стала розкривати подробиці своїх проблем зі здоров'ям.

 

Як реагує мережа 

У коментарях фани підтримали блогерку та засипали її компліментами. Вони пишуть:

  • "Дуже гарно, аж самій хочеться тепер каре"
  • "Вам дуже личить"
  • "Мені дуже подобаєтеся такою".

Саша Бо до стрижки (фото: instagram.com/sashaabo)

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що Вєрка Сердючка потрапила у скандал.

Окрім цього, днями ми розповідали, що Міс Україна Всесвіт вразила результатом схуднення.

Читайте РБК-Україна в Google News
БлогеркаЗірки шоу-бізнесу