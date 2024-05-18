RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Буквально лысеешь": Саша Бо показала новую прическу после слов о проблемах со здоровьем

Что произошло с блогершей Сашей Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Полина Иваненко

Известная украинская блогерша Саша Бо, заговорившая о проблемах со здоровьем, показала новую стрижку. Она решила максимально убрать длину волос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories и пост, которыми Бо поделилась в Instagram.

"Впервые такое странное состояние"

Так, накануне Бо рассказывала, что отправилась к парикмахеру. Она жаловалась на то, что теряет волосы.

"Одно дело - отрезать каре, потому что душа нуждается в переменах. И совсем другое - когда у тебя проблемы со здоровьем, когда буквально лысеешь" - писала блогерша.

Stories Саши Бо (скриншоты)

После этого она говорила, что хочет "взять паузу", ведь не полностью была довольна новой прической. Впрочем, сейчас Бо решилась показать изменения.

Как оказалось, блогерша действительно убрала длину и теперь носит короткое каре.

Саша Бо сменила имидж (скриншоты)

"Когда отрезаешь так много волос, то кажется, будто избавляешься не только от них. Новая я", - прокомментировала свою прическу блогерша, но не стала раскрывать подробности своих проблем со здоровьем.

 

Как реагирует сеть

В комментариях фаны поддержали блогершу и засыпали ее комплиментами. Они пишут:

  • "Очень хорошо, самой хочется теперь каре"
  • "Вам очень идет"
  • "Мне очень нравитесь такой".

Саша Бо до стрижки (фото: instagram.com/sashaabo)

Напомним, ранее уже стало известно, что Верка Сердючка попала в скандал.

Кроме того, на днях мы рассказывали, что Мисс Украина Вселенная поразила результатом похудения.

Читайте РБК-Украина в Google News
БлоггершаЗвезды шоу-бизнеса