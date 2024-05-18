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Заплакана Саша Бо повідомила про проблеми зі здоров’ям

Субота 18 травня 2024 11:25
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Заплакана Саша Бо повідомила про проблеми зі здоров’ям Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогерка-мільйонниця Саша Бо, схоже, проживає непростий період у житті. Зірка інтернету зі сльозами на очах повідомила, що має проблеми зі здоров’ям.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Деталі

Як зізналася блогерка у своїх stories, вона вже не пам’ятає, коли був той день, щоб вона не плакала.

"Зараз я буду частіше пропадати через проблеми зі здоров’ям. Весь час я намагалася тримати під контролем все, окрім власного організму. Вчора я здала ще повно аналізів і це не кінець всіх моїх обстежень. Почуваюсь, як лопата після гною", - поділилася Олександра.

Заплакана Саша Бо повідомила про проблеми зі здоров’ям

Заплакана Саша Бо повідомила про проблеми зі здоров’ям

Заплакана Саша Бо повідомила про проблеми зі здоров’ям

Саша Бо поскаржилася на проблеми зі здоров’ям (фото: instagram.com/sashaabo)

Згодом вона повідомила, що через свій стан вимушена була позбутися розкішної шевелюри, зробивши каре.

"Одна справа відрізати каре, бо душа потребує зміни, а зовсім інше, коли у тебе проблеми зі здоров’ям, коли буквально лисієш і не вмієш навіть укладку зробити, бо волосся інше, зовсім не моє", - написала інфлюенсерка.

Заплакана Саша Бо повідомила про проблеми зі здоров’ям

Заплакана Саша Бо повідомила про проблеми зі здоров’ям

Заплакана Саша Бо повідомила про проблеми зі здоров’ям

Саша Бо змінила зачіску (фото: instagram.com/sashaabo)

Що саме трапилося - зірка інтернету не розповіла, лише зазначила, що спершу не хотіла ділитися своєю проблемою, адже боялася насмішок, знецінювання її стану і переживань.

Заплакана Саша Бо повідомила про проблеми зі здоров’ям

Саша Бо поскаржилася на проблеми зі здоров’ям (фото: instagram.com/sashaabo)

Нещодавно Саша Бо похизувалася фігурою через 5 місяців після третіх пологів.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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