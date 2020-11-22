На Буковине трое молодых людей держали кошку над костром ради видео для соцсетей

На Буковине трое молодых людей, один из которых несовершеннолетний, держали кошку над костром и говорили, что хотят ее сжечь. Все это они сняли на видео и выложили в социальные сети.

Правоохранители уже установили автора видео и всех участников издевательств над животным. Ими оказались трое буковинцев. По словам парней, таким образом они развлекались и не хотели причинить вред животному. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Сейчас сотрудники сектора ювенальной превенции Кицманского отдела полиции проводят тщательную проверку данного происшествия. Правоохранители уже провели с ребятами и их родителями разъяснительную беседу.

Стоит отметить, что за жестокое обращение с животными существует административная и криминальная ответственность. Административная - влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного, а криминальная - предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.

Напомним, в Запорожье владелец лабрадора издевался над своей собакой, которую лишил двух глаз. Животное находится в ветеринарной клинике, но шансов на спасение у него практически нет.

Ранее в Киеве женщина отбила собаку у троих живодеров и спасла ей жизнь. Трое мужчин привязали собаку цепью к дереву, били ее, а потом ножом перерезали горло.