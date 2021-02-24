В "красных" регионах будут останавливать общественный транспорт: даже метро
В Украине с 24 февраля начал действовать адаптивный карантин, при котором регионы делятся по уровню распространения коронавируса на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны. При этом в "красной" зоне будет останавливаться весь общественный транспорт.
Такое постановление было принято правительством на заседании Кабинета министров 24 февраля.
Правительство запретило регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом, метрополитеном.
Отметим, что пока что в зону с красным уровнем эпидемиологической опасности попала только Ивано-Франковская область.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, ограничения не коснутся:
- транзитных перевозок;
- перевозок легковыми автомобилями, где пассажиров, включая водителя, не более 5 человек (без учета лиц в возрасте до 14 лет);
- служебных авто или арендованных транспортных средств предприятий, учреждений с условием обеспечения пассажиров и водителя средствами защиты, а также количества мест для сидения и исключительно по маршрутам, о которых Нацполиция была предупреждена не позднее, чем за два дня до выезда.
Также ограничения не коснутся специальных внутренних железнодорожных пассажирских рейсов, решение о назначении которых принимается местными органами власти.
Ранее ученые НАН Украины спрогнозировали распространение новой волны коронавируса на начало весны. Они считают, что количество новых случаев будет расти.
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