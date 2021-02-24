В "красных" регионах будут останавливать общественный транспорт: даже метро

В Украине с 24 февраля начал действовать адаптивный карантин, при котором регионы делятся по уровню распространения коронавируса на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны. При этом в "красной" зоне будет останавливаться весь общественный транспорт.

Такое постановление было принято правительством на заседании Кабинета министров 24 февраля.

Правительство запретило регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом, метрополитеном.

Отметим, что пока что в зону с красным уровнем эпидемиологической опасности попала только Ивано-Франковская область.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, ограничения не коснутся:

транзитных перевозок;

перевозок легковыми автомобилями, где пассажиров, включая водителя, не более 5 человек (без учета лиц в возрасте до 14 лет);

служебных авто или арендованных транспортных средств предприятий, учреждений с условием обеспечения пассажиров и водителя средствами защиты, а также количества мест для сидения и исключительно по маршрутам, о которых Нацполиция была предупреждена не позднее, чем за два дня до выезда.

Также ограничения не коснутся специальных внутренних железнодорожных пассажирских рейсов, решение о назначении которых принимается местными органами власти.