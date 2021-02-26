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В Буковелі ввели обмеження через "червону зону": як буде працювати курорт

Новость на русском → Буковель, П'ятниця 26 лютого 2021 11:15
В Буковелі ввели обмеження через "червону зону": як буде працювати курорт Буковель вводить нові правила з-за посилення карантину (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Курорт Буковель в Івано-Франківській області продовжить працювати, незважаючи на введення "червоної" зони в регіоні. Але правила обслуговування туристів все ж таки зміняться з 26 лютого, і будуть діяти до 12 березня.

Що буде дозволено та заборонено під час посилення карантину, розповіли в прес-службі курорту.

Після того, як на Прикарпатті був посилений карантин через спалах коронавірусу в регіоні, в Буковелі прийняли рішення ввести нові правила роботи.

Так у період з 26 лютого по 12 березня продовжать роботу:

  • траси і підйомники,
  • готелі (у тому числі з включеними сніданками).

Обмеження вводяться на роботу:

  • кафе,
  • барів,
  • ресторанів.

Заклади будуть обслуговувати відвідувачів тільки на винос або адресною доставкою.

Повністю скасовуються з 26 лютого:

  • масові заходи,
  • концерти,
  • розважальні програми.

У прес-службі нагадали, що з початку пандемії коронавірусу в Буковелі дотримуються всіх обмежень і правил. А в разі необхідності відпочивальники завжди можуть зробити ПЛР-тест.

"Просимо вас дотримуватися соціальної дистанції, уникати черг і скупчень і часто мити руки", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, як буде працювати громадський транспорт в "червоній" зоні карантину.

Зазначимо, що спалах коронавірусу на Прикарпатті пов'язують саме з розпалом курортного сезону в Буковелі.

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