В Буковелі ввели обмеження через "червону зону": як буде працювати курорт
Курорт Буковель в Івано-Франківській області продовжить працювати, незважаючи на введення "червоної" зони в регіоні. Але правила обслуговування туристів все ж таки зміняться з 26 лютого, і будуть діяти до 12 березня.
Що буде дозволено та заборонено під час посилення карантину, розповіли в прес-службі курорту.
Після того, як на Прикарпатті був посилений карантин через спалах коронавірусу в регіоні, в Буковелі прийняли рішення ввести нові правила роботи.
Так у період з 26 лютого по 12 березня продовжать роботу:
- траси і підйомники,
- готелі (у тому числі з включеними сніданками).
Обмеження вводяться на роботу:
- кафе,
- барів,
- ресторанів.
Заклади будуть обслуговувати відвідувачів тільки на винос або адресною доставкою.
Повністю скасовуються з 26 лютого:
- масові заходи,
- концерти,
- розважальні програми.
У прес-службі нагадали, що з початку пандемії коронавірусу в Буковелі дотримуються всіх обмежень і правил. А в разі необхідності відпочивальники завжди можуть зробити ПЛР-тест.
"Просимо вас дотримуватися соціальної дистанції, уникати черг і скупчень і часто мити руки", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, як буде працювати громадський транспорт в "червоній" зоні карантину.
Зазначимо, що спалах коронавірусу на Прикарпатті пов'язують саме з розпалом курортного сезону в Буковелі.