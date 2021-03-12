Буковель опустел: как выглядит безлюдный курорт прямо сейчас (фото)

Вечером в пятницу на территории популярного горнолыжного курорта правоохранители устроили "рейд" из-за нарушений правил карантина, после чего Буковель почти опустел.

Сейчас подъемники не работают, каток и трассы пустуют, ярмарочный "городок" практически опустел, возле торговых точек почти никого нет, и на камерах можно заметить только единицы отдыхающих.

Так выглядит 12 марта ярмарка в Буковеле

Каток на территории Буковеля

Председатель облгосадминистрации Андрей Бойчук на сегодняшнем брифинге отметил, что туристы отныне не смогут посещать курорт.

"Если вы турист, то вы должны понимать, что вы едете не в" Буковель "- вы едете в красную зону карантина, зону повышенной опасности", - добавил чиновник.

Кафе "Bugi.L" в Буковеле

Верхняя станция подъемников 14 и 15

Вид на "Residence Chalet" после проверок полиции в Буковеле

Тем временем полицейские штрафуют предпринимателей и работников, которые не придерживались карантина в "красной" зоне. Под санкции в частности попали операторы подъемников и работники пунктов проката лыжного оборудования.

Пустующие подъемники на Верхней станции 12

При этом снегоуборочная техника продолжает работать, можно встретить охранников, которые обходят территорию и проверяют локации Буковеля. Но вот отдыхающих заметить почти не удается.

Верхняя станция подъемников 14 и 15

Также чиновники проинформировали, что всего в Буковеле было составлен 51 административный протокол по нарушениям правил карантина.

Ресторан "Кайзер" на Буковеле совершенно пустует

Жилая резиденция №1 в Буковеле