Буковель спорожнів: як виглядає безлюдний курорт прямо зараз (фото)

Увечері у п'ятницю на території популярного гірськолижного курорту правоохоронці влаштували "рейд" через порушення правил карантину, після чого Буковель майже спорожнів.

Зараз підйомники не працюють, каток та траси пустують, ярмарковий "городок" практично спорожнів, біля торгових точок майже нікого немає, і на камерах можна помітити тільки одиниці відпочиваючих.

Так виглядає 12 березня ярмарок в Буковелі

Каток на території Буковеля

Голова облдержадміністрації Андрій Бойчук на сьогоднішньому брифінгу зазначив, що відтепер туристи не зможуть відвідувати курорт.

"Якщо ви турист, то ви маєте розуміти, що ви їдете не в “Буковель” – ви їдете у червону зону карантину, зону підвищеної небезпеки", - додав чиновник.

Кафе "Bugi.L" в Буковелі

Верхня станція підйомників 14 і 15

Вид на "Residence Chalet" після перевірок поліції в Буковелі

Тим часом поліцейські штрафують підприємців і працівників, які не дотримувалися карантинних обмежень у "червоній" зоні. Під санкції зокрема потрапили оператори підйомників і працівники пунктів прокату лижного обладнання.

Порожні підйомники на Верхній станції 12

При цьому снігоприбиральна техніка продовжує працювати, можна зустріти охоронців, які обходять територію і перевіряють локації Буковеля. Але ось відпочиваючих помітити майже не вдається.

Верхня станція підйомників 14 і 15

Також посадовці проінформували, що всього в Буковелі було складено 51 адміністративний протокол за порушення правил карантину.

Ресторан "Кайзер" на Буковелі абсолютно порожній

Житлова резиденція №1 в Буковелі