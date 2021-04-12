Буковель снова начал работать: что происходит на популярном курорте

В Ивано-Франковской области снова начал работать горнолыжный курорт Буковель. Область перешла в "желтую" зону карантина, и курорт возобновил прием туристов после месячного перерыва.
Как сообщает издание Strana, в Буковеле открылись все подъемники, прокатные пункты, рестораны и отели.
По прогнозам погоды, на западе Украины во второй половине недели обещают снег, а в горах – всю ближайшую неделю. А после – на курорте обещают насыпать искусственный.
В администрации горнолыжного курорта сообщили, что для них это стало приятной неожиданностью. И уже на этой неделе у них аншлаг – лыжники начали массово бронировать номера, чтобы успеть покататься до конца сезона.
Буковель закрыли в марте, так как вспышку коронавируса в регионе связали с наплывом туристов на горнолыжном курорте. Хотя некоторые связывают закрытие и открытие курорта с местными выборами, так как владелец Буковеля Александр Шевченко баллотировался на довыборах в Верховную Раду.
В воскресенье на официальной странице курорта в Facebook появилось видео с горнолыжного спуска. Однако не все украинцы поддержали открытие Буковеля.
Также в комментариях пользователи поспорили о том, когда закончится сезон в 2021 году – 1, 5 или 15 мая.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Карпатах из-за оттепели объявлен третий уровень снеголавинной опасности.