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Буковель снова начал работать: что происходит на популярном курорте

Автор: Анна Шиканова

В Ивано-Франковской области снова начал работать горнолыжный курорт Буковель. Область перешла в "желтую" зону карантина, и курорт возобновил прием туристов после месячного перерыва.

Как сообщает издание Strana, в Буковеле открылись все подъемники, прокатные пункты, рестораны и отели.

По прогнозам погоды, на западе Украины во второй половине недели обещают снег, а в горах – всю ближайшую неделю. А после – на курорте обещают насыпать искусственный.

В администрации горнолыжного курорта сообщили, что для них это стало приятной неожиданностью. И уже на этой неделе у них аншлаг – лыжники начали массово бронировать номера, чтобы успеть покататься до конца сезона.

Буковель закрыли в марте, так как вспышку коронавируса в регионе связали с наплывом туристов на горнолыжном курорте. Хотя некоторые связывают закрытие и открытие курорта с местными выборами, так как владелец Буковеля Александр Шевченко баллотировался на довыборах в Верховную Раду.

В воскресенье на официальной странице курорта в Facebook появилось видео с горнолыжного спуска. Однако не все украинцы поддержали открытие Буковеля.

  • А ничего, что локдаун и эпидемия реально косит людей?
  • А как же карантин?
  • К августу как раз цены немного опустят.
  • Увидимся уже в следующем сезоне.
  • Очень грустно, что интересы бизнеса превыше всего и на здоровье нации наплевать.
  • Опять захотели в "красную" зону.

Также в комментариях пользователи поспорили о том, когда закончится сезон в 2021 году – 1, 5 или 15 мая.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Карпатах из-за оттепели объявлен третий уровень снеголавинной опасности.

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Новости Украины буковель
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