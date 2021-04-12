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В Карпатах из-за оттепели объявлен третий уровень снеголавинной опасности

Новина українською → Карпаты, Понедельник 12 апреля 2021 14:18
В Карпатах из-за оттепели объявлен третий уровень снеголавинной опасности Фото: схождение лавин ожидается на высокогорье в Прикарпатье (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Игорь Литвиненко

В Карпатах сегодня, 12 апреля, объявили значительный уровень снеголавинной опасности. Причиной схождения лавин может стать оттепель.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Оттепель ожидается сегодня в высокогорье Ивано-Франковской области.

"Ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили спасатели.

Напомним, скоро в Украине существенно изменится погода. Синоптики предупреждают о надвигающемся холодном фронте, который принесет мокрый снег. Больше всего пострадают от циклона западные области.

Ранее РБК-Украина писало, что по данным синоптиков, с запада в Украину придет атмосферный фронт, который принесет грозовые ливни.

Также сообщалось, что к 20-м числам апреля будет очередная волна похолодания с мокрым снегом. Местами температура снизится почти до нуля в дневное время, а ночью возможны заморозки. Погодных качелей следует ждать уже 14-18 апреля в зависимости от региона.

Отметим, сегодня в Украине прогнозировали дождливую, но теплую погоду.

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