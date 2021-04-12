В Карпатах из-за оттепели объявлен третий уровень снеголавинной опасности

В Карпатах сегодня, 12 апреля, объявили значительный уровень снеголавинной опасности. Причиной схождения лавин может стать оттепель.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Напомним, скоро в Украине существенно изменится погода. Синоптики предупреждают о надвигающемся холодном фронте, который принесет мокрый снег. Больше всего пострадают от циклона западные области.

Ранее РБК-Украина писало, что по данным синоптиков, с запада в Украину придет атмосферный фронт, который принесет грозовые ливни.

Также сообщалось, что к 20-м числам апреля будет очередная волна похолодания с мокрым снегом. Местами температура снизится почти до нуля в дневное время, а ночью возможны заморозки. Погодных качелей следует ждать уже 14-18 апреля в зависимости от региона.

Отметим, сегодня в Украине прогнозировали дождливую, но теплую погоду.