Буковель знову почав працювати: що відбувається на популярному курорті

За прогнозами погоди, на заході України у другій половині тижня обіцяють сніг, а в горах – весь найближчий тиждень. А після – на курорті обіцяють насипати штучний.

В адміністрації гірськолижного курорту повідомили, що для них це стало приємною несподіванкою. І вже на цьому тижні у них аншлаг – лижники почали масово бронювати номери, щоб встигнути покататися до кінця сезону.

Буковель закрили в березні, оскільки спалах коронавірусу в регіоні пов'язали з напливом туристів на гірськолижному курорті. Хоча деякі пов'язують закриття і відкриття курорту з місцевими виборами, оскільки власник Буковелю Олександр Шевченко балотувався на довиборах у Верховну Раду.

У неділю на офіційній сторінці курорту Facebook з'явилося відео з гірськолижного спуску. Однак не всі українці підтримали відкриття Буковеля.

А нічого, що локдаун і епідемія реально косить людей?

А як же карантин?

До серпня якраз ціни трохи опустять.

Побачимося вже в наступному сезоні.

Дуже сумно, що інтереси бізнесу понад усе і на здоров'я нації наплювати.

Знову захотіли в "червону" зону.

Також у коментарях користувачі посперечалися про те, коли закінчиться сезон у 2021 році – 1, 5 або 15 травня.