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Буковель знову почав працювати: що відбувається на популярному курорті

Новость на русском → Івано-Франківськ, Понеділок 12 квітня 2021 14:30
Буковель знову почав працювати: що відбувається на популярному курорті Буковель відновив роботу (Фото: twitter.com/Hromadske)
Автор: Анна Шиканова

В Івано-Франківській області знову почав працювати гірськолижний курорт Буковель. Область перейшла в "жовту" зону карантину, і курорт відновив прийом туристів після місячної перерви.

Як повідомляє видання Strana, в Буковелі відкрилися всі підйомники, прокатні пункти, ресторани та готелі.

За прогнозами погоди, на заході України у другій половині тижня обіцяють сніг, а в горах – весь найближчий тиждень. А після – на курорті обіцяють насипати штучний.

В адміністрації гірськолижного курорту повідомили, що для них це стало приємною несподіванкою. І вже на цьому тижні у них аншлаг – лижники почали масово бронювати номери, щоб встигнути покататися до кінця сезону.

Буковель закрили в березні, оскільки спалах коронавірусу в регіоні пов'язали з напливом туристів на гірськолижному курорті. Хоча деякі пов'язують закриття і відкриття курорту з місцевими виборами, оскільки власник Буковелю Олександр Шевченко балотувався на довиборах у Верховну Раду.

У неділю на офіційній сторінці курорту Facebook з'явилося відео з гірськолижного спуску. Однак не всі українці підтримали відкриття Буковеля.

  • А нічого, що локдаун і епідемія реально косить людей?
  • А як же карантин?
  • До серпня якраз ціни трохи опустять.
  • Побачимося вже в наступному сезоні.
  • Дуже сумно, що інтереси бізнесу понад усе і на здоров'я нації наплювати.
  • Знову захотіли в "червону" зону.

Також у коментарях користувачі посперечалися про те, коли закінчиться сезон у 2021 році – 1, 5 або 15 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Карпатах через відлигу оголошено третій рівень сніголавинної небезпеки.

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