Хорватія обрала представника на Євробаченні 2024. Тепер вона головна конкурентка України

У неділю, 25 лютого, телекомпанія Hrvatska radiotelevizija (HRT) провела Хорватському місті Загреб фінал фестивалю Dora, у рамках якого відбувся нацвідбір на Євробачення 2024. Таким чином країна визначилась зі своїм представником на пісенний конкурс.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт заходу.

Хто представить Хорватію на Євробаченні 2024

Переможцем фестивалю став 28-річний співак, відомий як Baby Lasagna.

Артист виступить у шведському Мальме з піснею "Rim Tim Tagi Dim".

Володар першого місця був визначений шляхом об'єднання голосів глядачів і журі. Журі складалося з чотирьох груп, що представляють чотири регіони Хорватії (Осієка, Рієка, Спліт і Загреб), а також з чотирьох груп, що представляють чотири країни Європи (Німеччина, Ісландія, Італія та Україна).

Пісня "Rim Tim Tagi Dim" отримала 321 бал, значно випередивши друге місце, зайняте групою Vinko з 82 балами.

У фіналі брали участь 16 виконавців.

Після оголошення переможця і його композиції Хорватія піднялася на друге місце в прогнозі букмекерів, ставши основним конкурентом України, яка, як і раніше, лідирує в рейтингу.

Прогноз букмекерів на Євробачення 2024 (фото: eurovisionworld.com)

Шанси Хорватії на перемогу оцінювалися в 10%, що більше, ніж 3 дні тому (7%).

Варто зазначити, що Хорватія ніколи не перемагала на Євробаченні. Найкращий результат - 4 місце в 1996 і 1999 роках.