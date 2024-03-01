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Букмекери оновили список фаворитів Євробачення 2024. Україна більше не лідер

Букмекери назвали нового фаворита Євробачення 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Протягом тривалого часу представниці України на Євробаченні 2024, alyona alyona і Jerry Heil, утримували лідируючі позиції в рейтингу букмекерів. Однак на сьогоднішній день перше місце прогнозують Хорватії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovision world.

Україна більше не лідер

Так, учасник цьогорічного Євробачення від Хорватії став новим фаворитом музичного конкурсу.

Як ми розповідали раніше, представляти країну в Мальме буде 28-річний співак, відомий як Baby Lasagna, з його піснею "Rim Tim Tagi Dim".

Цей артист, справжнє ім'я якого Марко Пуришич, спочатку був одним із чотирьох дублерів національного відбору, який мав замінити когось із 24 фіналістів у разі відмови від участі.

Після того, як Baby Lasagna здобув перемогу в нацвідборі, його місце в рейтингу букмекерів піднялося на другу сходинку, а тепер він випереджає попередніх фаворитів alyona alyona і Jerry Heil.

Букмекери назвали нового фаворита Євробачення 2024 (фото: eurovisionworld.com/odds/eurovision)

Представниці України тимчасово зісковзують на друге місце.

Нагадаємо, у травні цього року відбудеться 68-й конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн.

Захід пийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 заплановані на 7 та 9 травня на стадіоні Malmö Arena. Гранд-фінал відбудеться 11 травня.

Нещодавно відомий режисер розніс пісню alyona alyona і Jerry Heil для Євробачення.

Також MELOVIN пояснив, чому звинуватив організаторів Нацвідбору у фальсифікації голосів.

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ЄвробаченняAlyona AlyonaJerry HeilбукмекерХорватия