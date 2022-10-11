Букет "шкільних" хвороб, від яких слід берегти дитину

До найбільш поширених шкільних захворювань та інфекцій належать: проблеми із зором, гастрит, сколіоз, педикульоз, вітрянка, свинка, краснуха, ГРВІ, грип, невроз.

Зниження зору

Деякі діти народжуються з вадами зору, а в інших проблеми із зором розвиваються в дитинстві.

Проблеми із зором (короткозорість, амбліопія, далекозорість, астигматизм) з'являються через сильне навантаження в школі, тривале проведення часу за комп'ютером або телевізором.

Якщо дитина скаржиться на біль в очах або почала жмуритися, необхідно терміново відправитися на прийом до дитячого офтальмолога.

Профілактика порушень зору у школярів:

правильне харчування - продукти повинні бути багаті вітаміном А, а також такими мікроелементами, як мідь, цинк, хром і магній;

під час занять вдень ​​світло з вікна повинне падати з лівого боку на стіл, а ввечері обов'язково використовувати лампу;

під час виконання завдань між очима й книгою відстань має становити не менше 40 см;

після уроків дитина має відпочити, щоб очі отримали розвантаження;

дитині слід регулярно проходити комплексне обстеження зору в офтальмолога.

Хвороби шлунково-кишкового тракту

Через велику завантаженість у школі, діти часто перестають повноцінно харчуватися, що загрожує розвитком гастриту.

Щоб уникнути проблем, варто стежити за тим, щоб дитина обов'язково щодня снідала та обідала.

Ще одна поширена проблема шлунково-кишкового тракту у дітей - це шлунковий грип (гастроентерит). Гастроентерит викликають найрізноманітніші віруси, включаючи ротавіруси, норовіруси та деякі аденовіруси. Вони вражають слизову оболонку травного тракту, викликаючи біль у шлунку, блювоту та діарею.

Щоб цього уникнути, ваша дитина повинна завжди мити руки після відвідування туалету та перед їдою. Ви також повинні навчити свою дитину уникати спільного з будь-ким використання напоїв, столових приладів і зубних щіток.

Порушення постави

Сколіоз - це викривлення хребта, яке може розвинутися з часом. Часто це не діагностується до тих пір, поки дитині не виповниться 10-14 років, тобто у віці, коли у більшості дітей спостерігаються стрибки зростання.

Основними причинами розвитку хвороби у школярів можуть бути неправильне сидіння за партою, травми хребта, неправильне носіння рюкзака та недостатність фізичної підготовки.

Профілактика сколіозу у школярів повинна стартувати буквально з 1 вересня 1 класу.

Вона складається з фізичних вправ: дитину можна віддати на футбол, плавання або танці. Можна привчити її щодня робити зарядку. Також варто звертати увагу, що коли школяр сидить за столом, його ноги, лікті та спина повинні мати міцну опору, а при ходьбі голова повинна бути піднятою, а спина прямою

При покупці рюкзака, звертайте увагу на те, що він не повинен важити більше ніж 10% ваги дитини. Крім того, переконайтеся, що ваша дитина завжди носить обидва плечових ременів, щоб рівномірно розподілити вагу.

Педикульоз

Головні воші (педикульоз) - це крихітні паразитичні комахи, що мешкають на шкірі голови. Вони харчуються кров'ю та викликають сильний свербіж.

Вони не поширюють хворобу, але можуть викликати вторинну інфекцію, коли діти чешуть шкіру голови. Найпоширеніший спосіб заразитися вошами - це особистий контакт з людиною, у якої вони є, а також через спільні головні убори, щітки для волосся тощо. Зараження педикульозом найчастіше зустрічається у дітей від 3 до 11 років.

Дитину треба привчити до правил гігієни, а також якомога частіше оглядати та при підозрілих симптомах відразу ж звертатися до лікаря.

Вітрянка

Дитячі інфекції (вітрянка, свинка, краснуха) небезпечні тим, що якщо захворіла одна дитина - захворіє весь клас.

Вітряна віспа викликає червоні сверблячі висипи по всьому тілу. Інші симптоми включають жар, біль у горлі, головний біль, втрату апетиту та ломоту в тілі. Найчастіше вітрянці схильні діти у віці до 12 років.

Наразі від вітряної віспи можна вакцинуватися, однак щеплення не входить до календару обов'язкових. Тому це на розсуд батьків.

Вірусні інфекції (ГРВІ, грип)

Вірусні інфекції (ГРВІ, грип) небезпечні тим, що у великому колективі інфекція швидко поширюється. Хвороба зазвичай проявляється реакцією імунної системи, яка викликає біль у горлі, кашель, головний біль та чхання. У дитини також може з'явитися закладеність носа або нежить і помірна температура.

Профілактика ГРВІ школяра, а також грипу полягає в таких правилах:

у період вірусних епідемій бажано виключити перебування дитини в місцях великого скупчення людей;

хворих дітей потрібно ізолювати від однолітків;

стежити за тим, щоб дитина виконувала правила індивідуальної гігієни;

нагадати дитині про те, що не можна торкатися очей, носа або рота;

вдома та в школі необхідно якомога частіше провітрювати приміщення, проводити вологе прибирання та дезінфекцію поверхонь;

вакцинація проти грипу на 70-90% запобігає хворобі через 2 тижні після ін'єкції;

Поява неврозів

Невроз - це повністю оборотне захворювання психогенного характеру, яке виникає на тлі тих чи інших "неполадок" у нервовій системі, наприклад стресу або психологічної травми.

Серед дітей поширений шкільний невроз - одна з форм неврозу страху. Його основні ознаки та психологічні прояви:

погіршення апетиту;

безсоння;

запаморочення та головні болі;

порушення роботи шлунково-кишкового тракту;

підвищена стомлюваність;

неуважність, загальмованість;

зниження самооцінки;

плаксивість і вразливість;

дратівливість та агресивна поведінка;

перепади настрою.

Усі ці симптоми частіше зустрічаються у дітей середнього шкільного віку. Можуть бути наслідком перевантаженості додатковими навчальними заняттями, класними та домашніми завданнями.

До шкільних неврозів найбільше схильні чутливі та вразливі діти, інтроверти, а також діти з браком уваги, які потребують самоствердження.