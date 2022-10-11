Букет "школьных" болезней, от которых следует беречь ребенка

К наиболее распространенным школьным заболеваниям и инфекциям относятся: проблемы со зрением, гастрит, сколиоз, педикулез, ветрянка, свинка, краснуха, ОРВИ, грипп, невроз.

Снижение зрения

Некоторые дети рождаются с недостатками зрения, а у других проблемы со зрением развиваются в детстве.

Проблемы со зрением (близорукость, амблиопия, дальнозоркость, астигматизм) появляются из-за сильной нагрузки в школе, длительного времяпровождения за компьютером или телевизором.

Если ребенок жалуется на боль в глазах или начал щуриться, необходимо срочно отправиться на прием к детскому офтальмологу.

Профилактика нарушений зрения у школьников:

правильное питание – продукты должны быть богаты витамином А, а также такими микроэлементами, как медь, цинк, хром и магний;

во время занятий днем ​​свет из окна должен падать с левой стороны на стол, а вечером обязательно использовать лампу;

при выполнении задач между глазами и книгой расстояние должно составлять не менее 40 см;

после уроков ребенок должен отдохнуть, чтобы глаза получили разгрузку;

ребенку следует регулярно проходить комплексное обследование зрения у офтальмолога.

Болезни желудочно-кишечного тракта

Из-за большой загруженности в школе, дети часто перестают полноценно питаться, что чревато развитием гастрита.

Чтобы избежать проблем, нужно следить за тем, чтобы ребенок обязательно ежедневно завтракал и обедал.

Еще одна распространенная проблема желудочно-кишечного тракта у детей – это желудочный грипп (гастроэнтерит). Гастроэнтерит вызывают самые разные вирусы, включая ротавирусы, норовирусы и некоторые аденовирусы. Они поражают слизистую пищеварительного тракта, вызывая боль в желудке, рвоту и диарею.

Чтобы этого избежать, ваш ребенок должен всегда мыть руки после посещения туалета и перед едой. Вы также должны научить своего ребенка избегать общего с кем-либо использование напитков, столовых приборов и зубных щеток.

Нарушение осанки

Сколиоз – это искривление позвоночника, которое может развиться со временем. Часто это не диагностируется до тех пор, пока ребенку не исполнится 10-14 лет, то есть в возрасте, когда у большинства детей наблюдаются скачки роста.

Основными причинами развития болезни у школьников могут быть неправильное сидение за партой, травмы позвоночника, неправильное ношение рюкзака и недостаточность физической подготовки.

Профилактика сколиоза у школьников должна стартовать буквально с 1 сентября 1 класса.

Она состоит из физических упражнений: ребенка можно отдать на футбол, плавание или танцы. Можно приучить его каждый день делать зарядку. Также следует обращать внимание, что когда школьник сидит за столом, его ноги, локти и спина должны иметь крепкую опору, а при ходьбе голова должна быть приподнята, а спина прямой.

При покупке рюкзака, обращайте внимание на то, что он не должен весить более 10% веса ребенка. Кроме того, убедитесь, что ваш ребенок всегда носит оба плечевых ремня, чтобы равномерно распределить вес.

Педикулез

Головные вши (педикулез) – это крошечные паразитические насекомые, обитающие на коже головы. Они питаются кровью и вызывают сильный зуд.

Они не распространяют болезнь, но могут вызвать вторичную инфекцию, когда дети чешут кожу головы. Самый распространенный способ заразиться вшами – это личный контакт с человеком, у которого они есть, а также через общие головные уборы, щетки для волос и т. д. Заражение педикулезом наиболее часто встречается у детей от 3 до 11 лет.

Ребенка нужно приучить к правилам гигиены, а также как можно чаще осматривать и при подозрительных симптомах сразу обращаться к врачу.

Ветрянка

Детские инфекции (ветрянка, свинка, краснуха) опасны тем, что если заболел один ребенок – заболеет весь класс.

Ветряная оспа вызывает красную зудящую сыпь по всему телу. Другие симптомы включают жар, боль в горле, головную боль, потерю аппетита и ломоту в теле. Чаще всего ветрянке подвержены дети в возрасте до 12 лет.

Теперь от ветряной оспы можно вакцинироваться, однако прививка не входит в календарь обязательных. Поэтому это по усмотрению родителей.

Вирусные инфекции (ОРВИ, грипп)

Вирусные инфекции (ОРВИ, грипп) опасны тем, что в большом коллективе инфекция быстро распространяется. Болезнь обычно проявляется реакцией иммунной системы, вызывающей боль в горле, кашель, головную боль и чихание. У ребенка также может появиться заложенность носа или насморк и умеренная температура.

Профилактика ОРВИ школьника, а также гриппа заключается в следующих правилах:

в период вирусных эпидемий желательно исключить нахождение ребенка в местах большого скопления людей;

больных детей нужно изолировать от сверстников;

следить за тем, чтобы ребенок выполнял правила индивидуальной гигиены;

напомнить ребенку о том, что нельзя касаться глаз, носа или рта;

дома и в школе необходимо как можно чаще проветривать помещение, проводить влажную уборку и дезинфекцию поверхностей;

вакцинация против гриппа на 70-90% предотвращает болезнь через 2 недели после инъекции;

Появление неврозов

Невроз – это полностью обратимое заболевание психогенного характера, возникающее на фоне тех или иных "неполадок" в нервной системе, например стресса или психологической травмы.

Среди детей распространенный школьный невроз – одна из форм невроза страха. Его основные признаки и психологические проявления:

ухудшение аппетита;

бессонница;

головокружение и головные боли;

нарушение работы желудочно-кишечного тракта;

повышенная утомляемость;

невнимательность, заторможенность;

снижение самооценки;

плаксивость и уязвимость;

раздражительность и агрессивное поведение;

перепады настроения.

Все эти симптомы чаще встречаются у детей среднего школьного возраста. Могут являться следствием перегруженности дополнительными учебными занятиями, классными и домашними заданиями.

К школьным неврозам наиболее подвержены чувствительные и уязвимые дети, интроверты, а также дети с нехваткой внимания, нуждающиеся в самоутверждении.