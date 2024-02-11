Ваш букет на День закоханих простоїть дуже довго завдяки цим "хакам" від флориста

Головні правила зберігання букетів:

зрізані квіти простоять довше, якщо будуть знаходиться у приміщенні з температурою повітря від 18 до 22 градусів

ставте букет якомога далі від нагрівальних елементів, такі як батареї, радіатори, обігрівачі та каміни

тримайте квіти якомога далі від сонячних променів

не ставте букет поруч із побутовою технікою, такою як мікрохвильова піч або тостер

букети мають стояти подалі від фруктів.

"Квіти, які зберігаються при стабільній температурі, не надто спекотній чи надто холодній, будуть рости та цвісти з природною швидкістю, таким чином подовжуючи свій термін життя", - пояснила флорист.

Ще одне важливе правило зберігання букетів - обрізка стебел. Кожну квітку треба підрізати під кутом, аби стебла могли краще поглинати воду.

Також не забувайте про добрива та спеціальні суміші для букетів. Окрім цього, стежте за тим, аби квіти стояли у свіжій воді.

"Якщо вода починає виглядати каламутною, змініть її та додайте більше добрив для квітів", - зазначила флорист.

Як обрізати квіти, аби вони не зів'яли у вазі (фото: freepik.com)

Як зробити так, щоб квіти довго стояли у вазі - ефективний лайфхак

Окрім цього, ви можете подовжити фазу "життя" букетів у вазі, якщо додасте у воду декілька "секретних інгредієнтів". Для цього вам знадобляться:

3 столові ложки цукру

мідні монети.

Просто розчиніть цукор у літрі води, а також додайте туди монети. Завдяки цьому ваші квіти стоятимуть у вазі дуже довго.