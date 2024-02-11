Ваш букет на День влюбленных простоит очень долго благодаря этим "хакам" от флориста

Главные правила хранения букетов:

срезанные цветы простоят дольше, если будут находиться в помещении с температурой воздуха от 18 до 22 градусов

ставьте букет как можно дальше от нагревательных элементов, таких как батареи, радиаторы, обогреватели и камины

держите цветы как можно дальше от солнечных лучей

не ставьте букет рядом с бытовой техникой, такой как микроволновка или тостер

букеты должны стоять подальше от фруктов.

"Цветы, которые хранятся при стабильной температуре, не слишком жаркой или слишком холодной, будут расти и цвести с природной скоростью, таким образом продлевая свой срок жизни", - пояснила флорист.

Еще одно важное правило хранения букетов - обрезка стеблей. Каждый цветок нужно подрезать под углом, чтобы стебли могли лучше поглощать воду.

Также не забывайте о удобрениях и специальных смесях для букетов. Кроме того, следите за тем, чтобы цветы стояли в свежей воде.

"Если вода начинает выглядеть мутной, измените ее и добавьте больше удобрений для цветов", - отметила флорист.

Как обрезать цветы, чтобы они не увяли в весе (фото: freepik.com)

Как сделать так, чтобы цветы долго стояли в вазе - эффективный лайфхак

Кроме того, вы можете продлить фазу "жизни" букетов в вазе, если добавите в воду несколько "секретных ингредиентов". Для этого вам понадобятся:

3 столовые ложки сахара

медные монеты.

Просто растворите сахар в литре воды и добавьте туда монеты. Благодаря этому ваши цветы будут стоять в весе очень долго.