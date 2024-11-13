Букерівська премія 2024. Що не так з романом-переможцем і чому українці у розпачі

Що відомо про переможця

Переможцем Букерівської премії 2024 стала книга британської письменниці Саманти Гарві "Orbital". В ній йдеться про шістьох астронавтів, які розмірковують над долями землі та людства протягом 24 годин.

В цей час вони знаходяться на борту Міжнародної космічної станції та дивляться, як на Землі зароджується людство.

Роман короткий - всього 224 сторінки й він був добре зустрінутий критиками. Крім Букерівської премії, книга увійшла до короткого списку Премії Орвелла за політичну фантастику та Премії Урсули К. Ле Гуін за творчу фантастику.

"Показуючи шість персонажів так близько один до одного, твір прагне сприяти взаємній залежності людей один від одного. Гарві вдається повернути читачів на Землю, вражених тим, що вони подолали таку відстань за короткий проміжок часу, закінчивши свою власну орбіту через сфери її багатої уяви", - написала літературний критик Бетанн Патрік для Los Angeles Times.

Книга була опублікована у листопаді 2023 року і стала найбільш продаваною зі шорт-листа премії.

"Наша одностайність щодо "Orbital" визнає красу та амбіції твору. Він відображає надзвичайну увагу Гарві до дорогоцінного й нестабільного світу, у якому ми всі живемо", - відзначив голова журі, художник і письменник Едмунд де Вааль.

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Сюжет книги

Шестеро астронавтів (італієць, американець, британка, японка та два росіянина) встигають пережити 16 сходів та 16 заходів сонця.

"Місія в космосі на дев'ять місяців. На орбіті - шестеро астронавтів. Ліричний відступ оповідача: вони - ніби мікромодель людства, розбіжності й відстані між ним в космосі стираються, вони начебто родина, не та, яку можеш обирати, але та, з якою вчишся ідентифікуватися. Італієць, американець, британка, японка, два росіянина. Уже в першій спільній розмові американець розкаже японці про свою подорож до Хіросіми, та скаже, що американські християни розповзлися по всій землі, росіяни пообіцяють, що струсять з землі цю заразу… всі розбіжності в космосі зникають, і в ілюмінаторі - матінка-Земля. Метафора прозора: Земля виношує і родить нове людство", - так описує сюжет книги на своїй сторінці у Facebook українська літературознавиця Ганна Улюра.

Вона переповіла сюжет роману своїми словами та додала, що від цієї книги просто сіпається око. В романі японка буде згадувати, що в бомбардуванні Нагасакі загинула її бабця, а потім уся родина довго хворіла. І мати, якої от щойно не стало, поки донька на орбіті, померла від задавнених наслідків тієї травми.

"Аналогічним спогадом - глибоко травматичним - поділиться один із росіянців. Вгадали уже, що травмувало його так же, як ядерна бомба японку? Конечно, розвал Союзу. Він згадує, як дідусь розказував, що росіянці були на Місяці першими та навіть залишали там коробку цукерок "Корівка", яку Антоші треба забрати, поки американці не відібрали, а ще Антоша возить із собою фото останнього радянського космонавта. І хаває борщ, бо то годує Росія-матушка", - пише Улюра.

А далі по сюжету росіяни сміються з того, що для них на станції окремий туалет. А ще вся компанія сміється з того, що на Землі висувають якісь ноти й не розуміють, шо "ці шестеро - неподільні, вони єдине ціле, їхня ота ваша дипломатія не стосується".

"Коли вони пролітають над різними частинами планети, нам їх описують. Різні-різні частинки. Буде навіть довгі кілька речень про осяйну Москву, яка миготить вогниками прямо в космос. України нема. Є якась Східна Європа, яка межує з Росією. І за Румунією починається Москва. Командир місії - росіянин. Ні, вони не розбилися і не згоріли у фіналі. На землі починається тайфун. Екіпаж на орбіті готується до висадки на Місяць. Голуби миру. У вакуумі", - резюмує літературознавиця.

Чому українці у розпачі

За словами Ганни Улюри, ця книга - про тотальне замирення в космосі й з росіянами за штурвалом, фактично це агітація за пацифізм.

"Так чітко видно закаляну від страху європейську інтелектуальну спільноту, що стає незручно за них. До того: жіночий Букер, Оранж прайс - цього року отримала книжка насправді крута, але не менш дражлива щодо політичного повідомлення. Роман про тамільських тигрів - сепаратистів-терористів зі Шрі-Ланки, основне послання того твору: якщо ми відмовляємося говорити з тими, кого називаємо терористами, то ми ніколи не домовимося про мир. Ок, Європа хоче миру, називається", - додала вона.

У коментар українці жваво обговорюють книгу-переможця і додають, що це не єдиний сигнал від Європи, що вона хоче миру за будь-яку ціну. До того ж люди впевнені що за цією книгою ще можуть й фільм поставити.

"Ось цей роман таки отримав цьогорічного Букера. Читала в Улюри відгук, і також око сіпалося. А диви ж, саме це і перемогло. Російський капітан врятує людство, всі висадяться на Місяць, поїдять борщу, і якось воно буде", - коментує режисерка Ірина Цілик.

Я інколи потаємно бажаю та навіть чекаю коли всі ці члени та членкині всіх цих …. жюрі просто побули зі своїми дітьми в російській окупації.

Ці конкурси та фестивалі втрачають силу, ці премії нічого не варті. Нажаль, це розуміють не всі.

Вони начебто родина, не та, яку можеш обирати, але та, з якою вчишся ідентифікуватися - як от це в принципі могло отримати якусь притомну премію.

"Не те, щоби я в шоці, але це мєрзость. Короткий список Букера журі підганяли точно під один із двох творів - це гі*но і роман про утискання ліваків, які за все хороше у світі. Ок, повідомлення ми почули. Вони втомилися від війни й хочуть на ручки. От що з ним тепер робити - хз", - додала Ганна Улюра.