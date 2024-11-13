Букеровская премия 2024. Что не так с романом-победителем и почему украинцы недовольны

Что известно о победителе

Победителем Букеровской премии 2024 года стала книга британской писательницы Саманты Харви "Orbital". В ней говорится о шести астронавтах, которые размышляют над судьбами земли и человечества в течение 24 часов.

В это время они находятся на борту Международной космической станции и смотрят, как на Земле зарождается человечество.

Роман короткий - всего 224 страницы и он был хорошо встречен критиками. Помимо Букеровской премии книга вошла в шорт-лист Премии Орвелла за политическую фантастику и Премии Урсулы К. Ле Гуин за творческую фантастику.

"Показывая шесть персонажей так близко друг к другу, произведение стремится содействовать взаимной зависимости людей друг от друга. Харви удается вернуть читателей на Землю, пораженных тем, что они преодолели такое расстояние за короткий промежуток времени, закончив свою собственную орбиту через сферы ее богатого воображения", - написала литературный критик Бетанн Патрик для Los Angeles Times.

Книга была опубликована в ноябре 2023 года и стала самой продаваемой из шорт-листа премии.

"Наше единодушие по поводу "Orbital" признает красоту и амбиции произведения. Он отражает чрезвычайное внимание Харви к драгоценному и нестабильному миру, в котором мы все живем", - отметил глава жюри, художник и писатель Эдмунд де Вааль.

Скриншот

Сюжет книги

Шесть астронавтов (итальянец, американец, британка, японка и два россиянина) успевают пережить 16 восходов и 16 закатов.

"Миссия в космосе на девять месяцев. На орбите - шесть астронавтов. Лирическое отступление рассказчика: они - будто микромодель человечества, расхождения и расстояния между ним в космосе стираются, они вроде бы семья, не та, которую можешь выбирать, но та, с которой учишься идентифицироваться. Итальянец, американец, британка, японка, два россиянина. Уже в первом общем разговоре американец расскажет японцам о своем путешествии в Хиросиму, и скажет, что американские христиане расползлись по всей земле, россияне пообещают, что стряхнут с земли эту заразу… все разногласия в космосе исчезают, Иллюминатор - матушка-Земля. Метафора прозрачная: Земля вынашивает и рождает новое человечество", - так описывает сюжет книги на своей странице в Facebook украинская литературовед Анна Улюра.

Она рассказала сюжет романа своими словами и добавила, что от этой книги просто дергается глаз. В романе японка будет вспоминать, что в бомбардировке Нагасаки погибла ее бабушка, а потом вся семья долго болела. И мать, которой только что не стало, пока дочь на орбите, умерла от задавленных последствий той травмы.

"Аналогическим воспоминанием - глубоко травматическим - поделится один из россиян. Угадали уже, что травмировало его так же, как ядерная бомба японку? Конечно, развал Союза. Он вспоминает, как дедушка рассказывал, что россияне были на Луне первыми и даже оставляли там коробку конфет "Коровка", которую Антоше нужно забрать, пока американцы не отобрали, а еще Антоша возит с собой фото последнего советского космонавта. И лопает борщ, потому что это кормит Россия-матушка", - пишет Улюра.

А дальше по сюжету россияне смеются над тем, что для них на станции отдельный туалет. А еще вся компания смеется над тем, что на Земле выдвигают какие-то ноты и не понимают, что "эти шестеро - неделимы, они единое целое, их эта ваша дипломатия не касается".

"Когда они пролетают над разными частями планеты, нам их описывают. Разные-разные частицы. Будет даже длинные несколько предложений об сияющей Москве, которая мелькает огоньками прямо в космос. Украины нет. Есть какая-то Восточная Европа, граничащая с Россией. И за Румынией начинается Москва. Командир миссии - русский. Нет, они не разбились и не сгорели в финале. На земле начинается тайфун. Экипаж на орбите готовится к высадке на Луну. Голуби мира. В вакууме", - резюмирует литературовед.

Почему украинцы в отчаянии

По словам Анны Улюры, эта книга - о тотальном примирении в космосе и с россиянами за штурвалом, фактически это агитация за пацифизм.

"Так четко видно закаленное от страха европейское интеллектуальное сообщество, которое становится неудобно за них. К тому же: женский Букер, Оранж прайс - в этом году получила книга действительно крутая, но не менее раздражительная по поводу политического сообщения. Роман о тамильских тиграх - сепаратистах-террористах из Шри-Ланки, основное послание тому произведению: если мы отказываемся говорить с теми, кого называем террористами, то мы никогда не договоримся о мире. Ок, Европа хочет мира, называется", - добавила она.

В комментарий украинцы живо обсуждают книгу-победителя и добавляют, что это не единственный сигнал от Европы, что она хочет мира любой ценой. К тому же люди уверены, что по этой книге еще могут и фильм поставить.

"Вот этот роман таки получил Букера этого года. Читала у Улюры отзыв, и тоже глаз дергался. А смотри же, именно это и победило. Российский капитан спасет человечество, все высадятся на Луну, поедят борща, и как-то оно будет", - комментирует режиссер Ирина Целик.

Я иногда тайно желаю и даже жду когда все эти члены и члены всех этих ...... жюри просто побыли со своими детьми в русской оккупации.

Эти конкурсы и фестивали теряют силу, эти премии ничего не стоят.

Они вроде бы семья, не та, которую можешь выбирать, но та, с которой учишься идентифицироваться - как вот это в принципе могло получить какую-то сознательную премию.

"Не то, чтобы я в шоке, но это мерзость. Краткий список Букера жюри подгоняли точно под одно из двух произведений - это га*но и роман об ущемлении леваков, которые за все хорошее в мире. Ок, сообщения мы услышали. Они устали от войны и хотят на ручки. Вот что с ним теперь делать - хз", - добавила Анна Улюра.