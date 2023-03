Букеровская премия 2023: в лонг-лист попал украинский писатель Андрей Курков

Какие книги вошли в список

Jimi Hendrix Live in Lviv ("Львовская гастроль Джимми Хендрикса") Андрея Куркова, перевод - Рубен Вулли

Ninth Building ("Девятое здание") Цзоу Цзинчжи, перевод - Джереми Тианг

A System So Magnificent It Is Blinding ("Система настолько великолепна, что ослепляет") Аманды Свенссон, перевод - Никола Смолли

Still Born ("Все еще рожден") Гвадалупе Неттель, перевод - Розалинд Гарви

Pyre ("Костер") Перумал Муруган, перевод - Анируддхан Васудеван

While We Were Dreaming ("Пока мы мечтали") Клеменс Майер, перевод - Кэти Дербишир

The Birthday Party ("Вечерка в День рождения") Лоран Мовинье, перевод - Даниэль Левин Беккер

Is Mother Dead ("Мать мертва") Вигдис Гёрт, перевод — Шарлотта Барслунд

Standing Heavy ("Трудно устаивая") GauZ', перевод - Фрэнк Винн

Time Shelter ("Убежище времени") Георги Господинов, перевод – Анджела Родель

The Gospel According to the New World ("Евангелие от Нового мира") Мариз Конде, перевод - Ричард Филкокс

Whale ("Кит") Чон Мэн Кван, перевод - Чи Янг Ким

Boulder ("Валун") Ева Бальтасар, перевод - Джулия Санчес.

"Эскапады милых чудаков Куркова обрамляют интригующий портрет Львова 2000-х годов - меланхолический пограничный город, вспоминающий беспокойное прошлое, оказавшись на пороге неопределенного будущего. Это книга, полная всегда обоснованного волшебства, уюта на грани беспокойства и всегда нежного черного юмора", - так в жюри прокомментировали книгу Куркова.

Что известно о Букеровской премии 2023

Жюри возглавляет лауреат премии, франко-марокканский романист Лейла Слимани. Также в состав жюри входят:

Один из ведущих британских переводчиков Уиллем Блэкер

Малазийский писатель Тан Тван Энг

Писатель и критик The New Yorker Парул Сегал

Литературный редактор Financial Times Фредерик Штудеманн

Жюри выбирает лучшее произведение международной художественной литературы, переведенное на английский язык и опубликованное в Великобритании или Ирландии с 1 мая 2022 по 30 апреля 2023 года.

Шорт-лист из шести книг будет объявлен во вторник, 18 апреля. А имя победителя назовут на церемонии в Sky Garden в Лондоне 23 мая 2023 года.

Интересные факты о Букеровской премии 2023

В этом году в номинации попали книги, которые изначально были написаны на болгарском, каталонском и тамильском языках.

В этом году на премию номинирован самый старейший писатель, ему 89 лет.

В список из 13 книг попали произведения из 12 стран.

