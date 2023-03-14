Букеровская премия 2023: в лонг-лист попал украинский писатель Андрей Курков
Международная Букеровская премия огласила лонг-лист произведений, которые рассматриваются к награде в 2023 году. В список вошло 13 книг и одна из них - "Львовская гастроль Джимми Хендрикса" Андрея Куркова в переводе Рубена Вулли.
Полный список претендентов опубликовали на сайте Букеровской премии.
Какие книги вошли в список
Jimi Hendrix Live in Lviv ("Львовская гастроль Джимми Хендрикса") Андрея Куркова, перевод - Рубен Вулли
Ninth Building ("Девятое здание") Цзоу Цзинчжи, перевод - Джереми Тианг
A System So Magnificent It Is Blinding ("Система настолько великолепна, что ослепляет") Аманды Свенссон, перевод - Никола Смолли
Still Born ("Все еще рожден") Гвадалупе Неттель, перевод - Розалинд Гарви
Pyre ("Костер") Перумал Муруган, перевод - Анируддхан Васудеван
While We Were Dreaming ("Пока мы мечтали") Клеменс Майер, перевод - Кэти Дербишир
The Birthday Party ("Вечерка в День рождения") Лоран Мовинье, перевод - Даниэль Левин Беккер
Is Mother Dead ("Мать мертва") Вигдис Гёрт, перевод — Шарлотта Барслунд
Standing Heavy ("Трудно устаивая") GauZ', перевод - Фрэнк Винн
Time Shelter ("Убежище времени") Георги Господинов, перевод – Анджела Родель
The Gospel According to the New World ("Евангелие от Нового мира") Мариз Конде, перевод - Ричард Филкокс
Whale ("Кит") Чон Мэн Кван, перевод - Чи Янг Ким
Boulder ("Валун") Ева Бальтасар, перевод - Джулия Санчес.
"Эскапады милых чудаков Куркова обрамляют интригующий портрет Львова 2000-х годов - меланхолический пограничный город, вспоминающий беспокойное прошлое, оказавшись на пороге неопределенного будущего. Это книга, полная всегда обоснованного волшебства, уюта на грани беспокойства и всегда нежного черного юмора", - так в жюри прокомментировали книгу Куркова.
Что известно о Букеровской премии 2023
Жюри возглавляет лауреат премии, франко-марокканский романист Лейла Слимани. Также в состав жюри входят:
Один из ведущих британских переводчиков Уиллем Блэкер
Малазийский писатель Тан Тван Энг
Писатель и критик The New Yorker Парул Сегал
Литературный редактор Financial Times Фредерик Штудеманн
Жюри выбирает лучшее произведение международной художественной литературы, переведенное на английский язык и опубликованное в Великобритании или Ирландии с 1 мая 2022 по 30 апреля 2023 года.
Шорт-лист из шести книг будет объявлен во вторник, 18 апреля. А имя победителя назовут на церемонии в Sky Garden в Лондоне 23 мая 2023 года.
Интересные факты о Букеровской премии 2023
В этом году в номинации попали книги, которые изначально были написаны на болгарском, каталонском и тамильском языках.
В этом году на премию номинирован самый старейший писатель, ему 89 лет.
В список из 13 книг попали произведения из 12 стран.
Также в лонг-листе:
- Кинорежиссер
- Четыре поэта
- Два бывших охранника
- Писатель, который объявил себя "мертвым"
- Один из самых известных украинских писателей, который поклялся перестать писать на русском языке
Кстати, ранее мы писали о том, что объявлены победители престижной премии Оскар.
А еще рассказывали о том, что украинский мультфильм получил награду на международном кинофестивале.