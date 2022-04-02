Как будут выплачиваться депозиты в банке после войны: новые изменения

Верховная рада приняла закон о 100% гарантиях государства на депозиты населения в банках во время войны. Документ в целом поддержали 298 депутатов.

Нормы законопроекта №5542-1 предусматривают, что через 3 месяца после окончания действия военного положения гарантированная сумма депозитов в банках увеличится с 200 тысяч гривен (норма, которая действует сейчас) до 600 тысяч гривен.

Что получат украинцы по депозитам вкладчик гарантированно получит 100% депозита , который в течение войны и трех месяцев после ее окончания банк закроется;

, который в течение войны и трех месяцев после ее окончания банк закроется; когда после окончания войны пройдет больше 3 месяцев, гарантированный размер вклада будет увеличен до 600 тысяч гривен (до этого было 200 тысяч гривен). По словам регуляторов, 100% гарантия по банковским депозитам поможет украинцам чувствовать себя в безопасности относительно своих сбережений. Украина гарантирует каждому гражданину возвращение вложенных средств в полном объеме. Также такое решение можно назвать дополнительным механизмом поддержки банков. До начала войны банковская система имела значительный запас финансовой прочности, демонстрировала солидные показатели прибыльности, капитализации и ликвидности, поэтому сегодня может противостоять вызовам, вызванным войной.