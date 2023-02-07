Не будут выпадать: что нельзя делать с нарощенными ресницами и как правильно умываться

Нарощенные ресницы, безусловно, очень красиво смотрятся на любой девушке. С ними глаза сразу кажутся более выразительными. Однако часто девушки отказываются их делать из-за того, что за ними сложно ухаживать и боятся повредить их при умывании.

Как правильно умываться с нарощенными ресницами - читайте в материале Styler ниже .

Что нельзя делать

Для того чтобы сохранить нарощенные ресницы в хорошем состоянии в течение всего периода их ношения, нужно правильно ухаживать за ними.

При неправильном уходе искусственные волоски могут скручиваться, переплетаться между собой, иметь неопрятный внешний вид и отпадать.

Основным фактором, позволяющим надолго сохранить искусственные ресницы красивыми, является соблюдение некоторых правил в первый день после наращивания. В первые сутки существует ряд запретов, соблюдение которых необходимо выполнять:

Избегайте контакта с водой. Нельзя умываться, посещать бассейн, поскольку полное застывание клея происходит в течение 24 часов с момента нанесения;

Пользоваться декоративной тушью для ресниц. Использование косметики и ее дальнейшее удаление может привести к отклеиванию ресничек;

Избегать купания в соленой воде и плакать, поскольку солевой раствор приведет к выпадению ресниц.

Как правильно умываться

Через 24 часа после наращивания уже можно начинать процедуру умывания и ежедневного ухода.

Чтобы искусственные ресницы не отпали после первого умывания, используйте пенки или легкие пенистые гели. Не следует использовать агрессивные средства, такие как мыло.

В частности, сначала нужно смочить лицо теплой водой, затем нанести пенку, избегая зоны вокруг глаз. Остатки средства смойте водой и промокните лицо бумажным полотенцем.

Важно, что глаза при умывании тереть нельзя.

Также особенно часто искусственные волоски повреждаются во время сна. Поэтому спать лучше не на животе, а на спине или боку, чтобы глаза не терлись о подушку.

Нередко девушки спят в специальной маске или используют другие аксессуары. От этой привычки придется отказаться, потому что из-за соприкосновения с тканью волоски ломаются и выпадают.

Ночной крем следует наносить так, чтобы он не попал на контур ресниц. Лучше использовать средства на водяной основе, поэтому перед применением рекомендуется изучить состав, чтобы там не было жирных компонентов и растительных масел.