"Будуть відповідати": відома телеведуча висловилася про Винника, "дісталося" ще й Ямі (відео)

Відома телеведуча Неля Шовкопляс розповіла, що думає про Олега Винника та інших зірок, які виїхали з України та не повертаються. Звісно ж, пригадали і про Влада Яму, який теж "живе краще життя" у США.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), думками про таких артистів Шовкопляс поділилася у новому випуску шоу "Що ти Київ?", яке вже вийшло на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Чи доречно хейтити Винника та Яму

На думку ведучої, люди дійсно можуть злитися на нові фото та дописи артистів, які нині перебувають за кордоном.

"Я думаю, що все дуже сильно переформатувалося. Ну якщо брати український шоубіз, так це точно, зараз нові правила починають діяти та це круто, тому що на арену виходить величезна кількість молодих артистів. Чи доречний хейт? Мабуть, з якогось боку так", - зазначила ведуча.

"Якщо брати Олега Винника, в нього там фан-спільнота своя дуже-дуже потужна, я не думаю, що вони його стали любити менше. Але, можливо, для них щось також переформатувалося", - додала вона.

Олег Винник (фото: instagram.com/valery_baron)

До того ж, зазначає Шовкопляс, ми не знаємо достеменно, чи він виїхав справді через хворобу, чи через щось інша. Хоча це все одно його вибір, вважає вона. А наслідки цього вибору з'являться після війни, коли суспільство буде вирішувати, чи прийме воно Винника та умовного Яму.

"Чесно, мені здається, що вони вже в якійсь мірі втратили себе. Так, у них залишиться якась їхня аудиторія, яка і була прихильна, але це точно вже буде не той рівень популярності, залученості в шоу-бізнесі, який був до початку повномасштабного вторгнення", - пояснила ведуча.

Ц люди, додає вона, "зробили свій вибір і за нього тепер будуть відповідати". За словами Шовкопляс, вона радіє, бо шоу-бізнес змінився, адже нині немає визначеної "плеяди", яка диктує усі правила. І це дало змогу розвиватися молодим артистам.

Що відомо про хворобу Винника

Нагадаємо, артист скасував усі концерти перед початком повномасштабної війни РФ проти України. Потім стало відомо, що Винник перебуває за кордоном. Також з'явилися чутки, що співак страждає від хвороби, але ніхто не міг сказати, від якої саме.

Лише влітку 2023 року Винник розповів про проблеми зі здоров'ям. Але назву хвороби він так і не розкрив.

"Сьогодні це вже не така страшна хвороба і не летальна. Але якщо не звертатися до лікаря, то за рік ти залишаєшся у візку. Сьогодні не потрібно про це турбуватися, є медикаменти і ліки", - казав артист.