"Будут отвечать": известная телеведущая высказалась о Виннике, "досталось" еще и Яме (видео)

Известная телеведущая Неля Шовкопляс рассказала, что думает об Олеге Виннике и других звездах, которые выехали из Украины и не возвращаются. Конечно, вспомнили и о Владе Яме, который тоже "живет лучшую жизнь" в США.

Уместно ли хейтить Винника и Яму

По мнению ведущей, люди действительно могут злиться на новые фото и посты артистов, которые сейчас находятся за границей.

"Я думаю, что все очень сильно переформатировалось. Ну если брать украинский шоубиз, так это точно, сейчас новые правила начинают действовать и это круто, потому что на арену выходит огромное количество молодых артистов. Уместен ли хейт? Наверное, с какой-то стороны да" , - отметила ведущая.

"Если брать Олега Винника, у него там фан-сообщество свое очень-очень мощное, я не думаю, что они его стали любить меньше. Но, возможно, для них что-то тоже переформатировалось", - добавила она.

Олег Винник (фото: instagram.com/valery_baron)

К тому же, отмечает Шовкопляс, мы не знаем точно, выехал ли он действительно из-за болезни, или из-за чего-то другого. Хотя это все равно его выбор, считает она. А последствия этого выбора появятся после войны, когда общество будет решать, примет ли оно Винника и условного Ему.

"Честно, мне кажется, что они уже в какой-то степени потеряли себя. Да, у них останется какая-то их аудитория, которая и была благосклонна, но это точно уже будет не тот уровень популярности, вовлеченности в шоу-бизнесе, который был до начала полномасштабного вторжения", - объяснила ведущая.

Эти люди, добавляет она, "сделали свой выбор и за него теперь будут отвечать". По словам Шовкопляс, она радуется, ведь шоу-бизнес изменился, так как сейчас нет определенной "плеяды", которая диктует все правила. И это позволило развиваться молодым артистам.

Что известно о болезни Винника

Напомним, артист отменил все концерты перед началом полномасштабной войны РФ против Украины. Затем стало известно, что Винник находится за границей. Также появились слухи, что певец страдает от болезни, но никто не мог сказать, от какой именно.

Лишь летом 2023 года Винник рассказал о проблемах со здоровьем. Но название болезни он так и не раскрыл.

"Сегодня это уже не такая страшная болезнь и не летальная. Но если не обращаться к врачу, то через год ты остаешься в коляске. Сегодня не нужно об этом беспокоиться, есть медикаменты и лекарства", - говорил артист.