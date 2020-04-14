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Будут стоять и молиться на улице: Онуфрий рассказал о богослужениях в храмах УПЦ МП

STYLERЖизнь    14.04.2020 - 21:53
Будут стоять и молиться на улице: Онуфрий рассказал о богослужениях в храмах УПЦ МП
Митрополит Онуфрий (фото: president.gov.ua)

Митрополит Онуфрий рассказал, как пройдут пасхальные богослужения в храмах УПЦ МП

Митрополит Онуфрий, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил, что в храмах УПЦ МП пройдут пасхальные богослужения, несмотря на карантин, который продлили до 24 апреля. При этом верующие будут стоять и молиться на улице.

Онуфрий также подчеркнул, что в этом году Пасха особенная из-за пандемии коронавируса, но пасхальные богослужения все-равно будут проходить. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Глава УПЦ МП также поддержал тех, кто сейчас болеет. Он отметил, что все те, кто останется дома, смогут увидеть пасхальную службу по телевидению. Богослужения будут транслировать телеканалы "Украина" и "Интер".

"Те же верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы", - добавил предстоятель УПЦ МП.

Стоит отметить, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, на территории Киево-Печерской Лавры подтвердили почти 100 случаев заражения коронавирусом. При этом от COVID-19 уже умерло два человека, которые заразились на территории монастыря.

Напомним, что во Львове священник причащал местных жителей из одной ложки.

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