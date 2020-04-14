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Будуть стояти і молитися на вулиці: Онуфрій розповів про богослужіння у храмах УПЦ МП

STYLERЖиття    14.04.2020 - 21:53
Будуть стояти і молитися на вулиці: Онуфрій розповів про богослужіння у храмах УПЦ МП
Митрополит Онуфрій (фото: president.gov.ua)

Митрополит Онуфрій розповів, як пройдуть великодні богослужіння у храмах УПЦ МП

Митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, заявив, що в храмах УПЦ МП пройдуть пасхальні богослужіння, незважаючи на карантин, який продовжили до 24 квітня. При цьому віруючі будуть стояти і молитися на вулиці.

Онуфрій також підкреслив, що в цьому році Великдень особливий через пандемію коронавіруса, але великодні богослужіння все-одно будуть проходити. Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Глава УПЦ МП також підтримав тих, хто зараз хворіє. Він зазначив, що всі ті, хто залишиться вдома, зможуть побачити великодню службу по телебаченню. Богослужіння транслюватимуть телеканали "Україна" та "Інтер".

"Ті віруючі, які прийдуть на богослужіння, будуть стояти і молитися на вулиці, дотримуючись всіх необхідних санітарних норм", - додав предстоятель УПЦ МП.

Варто зазначити, що за словами президента України Володимира Зеленського, на території Києво-Печерської Лаври підтвердили майже 100 випадків зараження коронавірусом. При цьому від COVID-19 вже померло дві людини, які заразилися на території монастиря.

Нагадаємо, що у Львові священик причащав місцевих жителів з однієї ложки.

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