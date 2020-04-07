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Причащали одной ложкой: во Львове церковь попала в громкий скандал

STYLERЖизнь    07.04.2020 - 22:00
Причащали одной ложкой: во Львове церковь попала в громкий скандал
Причащение во Львове прошло со скандалом (фото: коллаж РБК-Украина)

Во Львове причащение прошло с громким скандалом из-за нарушения правил карантина

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта и продлен до 24 апреля. При этом с 6 апреля правительство ввело жесткие карантинные меры, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, которой уже в стране заразились более 1 400 человек.

При этом во Львове в Сыхове разгорелся скандал из-за того, что жительница Львова Наталья Шахрайчук опубликовала видео на своей странице в Facebook, на котором видно, как местных жителей причащают возле церкви из одной ложки.

Отак за церквою тихенько причащають всіх з однієї ложечки

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