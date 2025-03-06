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Будуть смачніші за м'ясні: секретний рецепт приготування найніжніших капустяних котлет

Секрети приготування найсмачніших капустяних котлет (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Котлети можна приготувати з багатьох продуктів, але потрібно знати деякі секрети кулінарів, щоб зробити таку страву смачнішою. Наприклад, котлети з капусти - і ця страва може вас дійсно вразити, тим більш, що їх можна їсти навіть у піст.

Як приготувати найсмачніші капустяні котлети і які секрети варто знати про цю страву, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт на каналі YouTube "Смачно та просто".

Що вам знадобиться:

  • Капуста - 700 г
  • Картопля - 2 шт.
  • Цибуля - 2 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Манна крупа - 3-4 ст. ложки
  • Сушений часник - 1 ч. ложка (або 2-3 зубчики)
  • Олія для смаження
  • Панірувальні сухарі
  • Сіль, молотий чорний перець, інші спеції - до вашого смаку

Як готувати найсмачніші капустяні котлети

Капустину потрібно добре помити та дрібно нашаткувати. Покладіть капусту у каструлю, додайте трохи солі, залийте водою та поставте на вогонь. 

Доведіть воду до кипіння, а потім потрібно зменшити вогонь та залишити на плиті ще на 15-25 хвилин.

Якщо капуста дуже стара - то лишіть на довше, якщо не дуже - то вистачить й 15 хвилин.

Цибулю наріжте дрібно, а моркву натріть на тертці. Також потрібно очистити та натерти на тертці картоплю.

З капусти злийте воду, а цибулю з морквою обсмажте на сковороді 5-7 хвилин, до золотавої скоринки. Додайте сіль, перець, часник та свої улюблені спеції. Добре все перемішайте.

В глибоку миску складіть капусту, натерту картоплю та обсмажені овочі. Додайте манну крупу та вимішуйте до однорідності.

Змочіть у теплій воді руки та сформуйте котлети. Щоб отримати смачну скоринку, обваляйте їх у панірувальних сухарях. Смажте на сковороді з обох сторін до скоринки.

Подавати можна як гарячими, так і холодними. Можна посипати зеленню або додати сметану чи улюблений соус.

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