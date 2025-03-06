Будуть смачніші за м'ясні: секретний рецепт приготування найніжніших капустяних котлет

Що вам знадобиться:

Капуста - 700 г

Картопля - 2 шт.

Цибуля - 2 шт.

Морква - 1 шт.

Манна крупа - 3-4 ст. ложки

Сушений часник - 1 ч. ложка (або 2-3 зубчики)

Олія для смаження

Панірувальні сухарі

Сіль, молотий чорний перець, інші спеції - до вашого смаку

Як готувати найсмачніші капустяні котлети

Капустину потрібно добре помити та дрібно нашаткувати. Покладіть капусту у каструлю, додайте трохи солі, залийте водою та поставте на вогонь.

Доведіть воду до кипіння, а потім потрібно зменшити вогонь та залишити на плиті ще на 15-25 хвилин.

Якщо капуста дуже стара - то лишіть на довше, якщо не дуже - то вистачить й 15 хвилин.

Цибулю наріжте дрібно, а моркву натріть на тертці. Також потрібно очистити та натерти на тертці картоплю.

З капусти злийте воду, а цибулю з морквою обсмажте на сковороді 5-7 хвилин, до золотавої скоринки. Додайте сіль, перець, часник та свої улюблені спеції. Добре все перемішайте.

В глибоку миску складіть капусту, натерту картоплю та обсмажені овочі. Додайте манну крупу та вимішуйте до однорідності.

Змочіть у теплій воді руки та сформуйте котлети. Щоб отримати смачну скоринку, обваляйте їх у панірувальних сухарях. Смажте на сковороді з обох сторін до скоринки.

Подавати можна як гарячими, так і холодними. Можна посипати зеленню або додати сметану чи улюблений соус.

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