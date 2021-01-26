Ляшко рассказал, при каких условиях школы снова закроют на карантин

Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях снова могут закрыть школы (фото: РБК-Украина)

В Украине дети вернулись на обучение в школы и пока что ситуация с коронавирусом немного стабилизировалась. Но учеников могут вернуть на дистанционное обучение при нескольких условиях. В случае превышения показателей по гриппу, ОРВИ или коронавирусу - учебное заведение будут закрывать.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей Facebook-странице.

Также Ляшко призвал не пренебрегать соблюдением санитарных норм.

"Понимаю, что все несколько расслабились и обрадовались восстановлению обучения, но призываю не пренебрегать соблюдением санитарных норм. Напомните детям о важности частого мытья рук, ношении маски в общественных местах и соблюдении физического дистанцирования за пределами класса", - написал Ляшко.

Главный санитарный врач напомнил, что учебное заведение может быть закрыто для посещения, если на самоизоляции находиться более 50% учащихся или персонала. Также школы могут закрыть, если будет много больных сезонными простудами или гриппом. В то же время, по состоянию на 26 января превышение показателя нет, он на 31,45% меньше эпидемического порога.

Ляшко призвал всех быть острожными в период роста заболеваний гриппом.

"Мы должны помнить, что начало февраля — это традиционный период роста количества гриппоподобных заболеваний, и в случае превышении эпидпорога в отдельных регионах по гриппу, а именно достижения и превышения уровня 483 больных 100 000 населения, посещение школ может попасть под ограничительные противоэпидемические мероприятия", — отметил Ляшко.

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